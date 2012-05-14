Азаров считает некорректным заявление Меркель о наличии диктатуры в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает некорректным заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о наличии диктатуры в Украине.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

«С моей точки зрения, это было некорректное высказывание, и оно не способствует укреплению отношений между Германией и Украиной, тем более между Украиной и Европейским Союзом”, - сказал Н.Азаров.

По его словам, жизнь в Украине подтверждает существование свободы высказываний и решений.

“Достаточно прожить в Украине хотя бы несколько дней, можно и больше, чтобы убедиться: никакой диктатуры в Украине не существует, нет и никаких политических репрессий. У нас абсолютно свободно работают демократические партии, некоторые из них представлены в парламенте, другие не представлены в парламенте. У нас действует свобода высказываний и решений», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Федеральный канцлер Германии А.Меркель заявила, что люди в Украине и Беларуси страдают от «диктатуры и репрессий». Критическое замечание А.Меркель высказала во время выступления в нижней палате парламента в Берлине после того, как немецкие врачи в Украине начали наблюдение за состоянием здоровья бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, заключенной в Качановской колонии.