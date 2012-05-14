Генсек Европейского союза футбольных ассоциаций подтвердил проведение Евро-2012 в Киеве

Генеральный секретарь Европейского союза футбольных ассоциаций Джанни Инфантино подтвердил, что финал Чемпионата Европы по футболу состоится в Киеве 1 июля.

Как передает Радио Свобода, об этом он заявил 12 мая в Киеве.

По словам Дж.Инфантино, какие-либо другие варианты организаторы Евро-2012 не рассматривают.

Он также отметил, что Украина и Польша продемонстрировали «значительный прогресс» при подготовке к проведению Евро-2012, а незначительные недостатки будут ликвидированы своевременно.

Об этом же заявил и вице-премьер-министр Украины Борис Колесников.

«9 мая стадионы в Польше и Украине, принимающие матчи Евро-2012, переданы под управление УЕФА. Руководство УЕФА довольно состоянием стадионов, подготовкой к матчам турнира», - заверил он.

«Главное, чтобы были довольны болельщики, чтобы они видели не только современные спортивные арены, но и хороший футбол», - добавил Б.Колесников.

По его словам, транспортная отрасль Украины завершает подготовку к Евро-2012: с 27 мая между городами, которые принимают матчи чемпионата, будут курсировать скоростные поезда Hyundai, участники и гости чемпионата смогут воспользоваться услугами low-cost авиакомпаний.

Б.Колесников подтвердил, что правительство и дирекция турнира в Украине ведут переговоры с руководителями гостиничного бизнеса относительно уценки на проживание в гостиницах на время чемпионата.

Дж.Инфантино и Б.Колесников встретились в субботу, 12 мая, в Киеве с журналистами перед финалом Национального кубка школьного футбола Евро-2012. Матчи этого турнира принимали все украинские арены чемпионата Европы.

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