ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Ценные кадры: Кого не хватает на агрорынке» пишет: 40% аграрных предприятий в Украине испытывают дефицит кадров. Агрохолдинги испытывают не меньший кадровый голод, чем прочие игроки рынка, однако обладают наиболее широкими возможностями по решению этой проблемы…

http://delo.ua/business/cennye-kadry-kogo-ne-hvataet-na-agrorynke-177547/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Буровая обстановка» пишет: Инициативы Украины по наращиванию собственной добычи газа вызывают обеспокоенность "Газпрома". Российская монополия предложила "Нафтогазу" отказаться от односторонних проектов по разработке шельфа Черного моря. Предпринятые в последнее время шаги по диверсификации поставок энергоресурсов позволяют Украине надеяться на серьезное снижение зависимости от российских углеводородов, что усиливает ее позиции на переговорах по созданию консорциума для управления газотранспортной системой, объясняют обеспокоенность России эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1933285

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Также «Коммерсант» в публикации «Политики остаются вне игры» пишет: В пятницу главный приз Евро-2012, кубок Анри Делоне, начал турне по городам Украины. С 11 по 13 мая трофей находился в Киеве. Его трехдневное пребывание в столице сопровождалось скандалом — одна из активисток движения FEMEN сбросила кубок на землю. Однако главный скандал вокруг Евро-2012 связан с бойкотом чемпионата, который чиновники Евросоюза могут сегодня объявить Украине в связи с делом Юлии Тимошенко…

http://www.kommersant.ua/doc/1933180

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина и Катар будут дружить назло России» пишет: Украина и Катар уже к концу года могут подписать договор о стратегическом сотрудничестве на 20 лет. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи премьера Украины Николая Азарова с эмиром Катара Хамадом Бин Халиф Аль Тани 9 мая в Дохе…

http://economics.unian.net/rus/detail/127309

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Игорь Шувалов: «Я никогда не продавал влияние» пишет: Премьер Дмитрий Медведев еще не представил президенту кандидатов в свой кабинет, но уже поручил координировать поручения Владимира Путина и. о. первого вице-премьера Игорю Шувалову. Это подтверждает, что Шувалов — один из немногих, кто наверняка останется в правительстве и будет его ключевым работником. Игорь Шувалов о трансформации понятия «конфликт интересов» в России, о повышении пенсионного возраста и росте подоходного налога…

http://www.vedomosti.ru/library/news/1735248/instituty_eto_fetish_igor_shuvalov_io_pervogo_zamestitelya

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Также «Ведомости» в публикации «Указы Путина названы неисполнимыми» пишут: Увеличить производительность труда и инвестиции, как того хочет президент Владимир Путин, невозможно, предупреждают экономисты Центра развития…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1735261/kitajskij_plan_putina

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Издание «Известия» в публикации «Владимир Путин выбирает между Белоруссией и Казахстаном» пишет: Свой первый государственный визит президент нанесет в одну из стран СНГ. Скорее всего, выбор будет сделан в пользу Минска…

http://izvestia.ru/news/524228

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Также «Известия» в публикации «Черные ящики» Superjet 100 расшифруют в Джакарте» пишут: Российские и индонезийские эксперты объединят усилия, чтобы установить причину авиакатастрофы…

http://izvestia.ru/news/524228

(УНИАН)