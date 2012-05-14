Украина поддерживает Молдову в решении приднестровской проблемы - Азаров

Украина поддерживает Молдову в решении приднестровской проблемы, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти.

Сообщение об этой встрече, которая состоялась 11 мая, размещено на сайте Н.Азарова.

«Нашим странам не нужен конфликт между границами», - заявил глава правительства.

В свою очередь, Н.Тимофти отметил, что военное присутствие РФ в их регионе осложняет перемещение молдавских граждан с обоих берегов Днестра: «Оно является дестабилизирующим фактором. В частности, об этом свидетельствует инцидент, произошедший 1 января 2012 года, когда российским военнослужащим на мосту через Днестр был смертельно ранен гражданин Молдовы Вадим Писарь», - сообщил Президент Молдовы.

Н.Тимофти поблагодарил украинского премьера за поддержку, которую оказывает Украина их стране в разрешении данного конфликта.

Н.Азаров, в свою очередь, уверил, что Украина заинтересована в урегулировании приднестровской проблемы.

Кроме того, стороны обсудили вопросы экономического партнерства двух стран и положительно оценили деятельность межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Н.Азаров также сообщил Президенту Молдовы, что принял приглашение, ранее переданное ему главой молдавского правительства Владимиром Филатом, в ближайшее время посетить с визитом Кишинев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приднестровье намерено восстановить железнодорожное сообщение