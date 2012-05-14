Министр иностранных дел Бельгии считает необходимым политический бойкот Евро-2012 в Украине
11:31, 14 мая 2012Разное
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Брюссель. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс считает необходимым политический бойкот Евро-2012 в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня перед началом заседания Совета иностранных дел ЕС.
“Я думаю, что присутствие политиков не нужно. Мы уже решили в Бельгии, что не поедем”, - сказал министр.
“Бойкот политический, по моему мнению, необходим”, - добавил он.
Вместе с тем Д.Рейндерс отметил, что не видит необходимости в бойкоте спортивном.
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