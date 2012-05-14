Евросоюз вновь усилил санкции против Сирии

Брюссель. Совет иностранных дел ЕС вновь усилил санкции против Сирии.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании совета.

Согласно решению, Европейский Союз заморозил счета в Европе еще двух компаний Сирии, которые финансируют правящий режим, а также включил в перечень лиц, въезд которым в ЕС запрещены и чьи счета в Европе должны быть заморожены, еще трех человек.

“Санкции ЕС направлены против сирийского режима, а не против сирийского населения. Пока репрессии будут продолжаться, мы будем продолжать оказывать давление на ответственных за них”, - заявила Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Сегодняшнее решение стало 15-м, которым Евросоюз вводит санкции против Сирии.

В целом на сегодняшний день в Европе заморожены счета 43 предприятий и организаций Сирии. 128 человек внесены в перечень лиц, которым запрещен въезд к ЕС и чьи счета в Европе должны быть заморожены.

В принятых сегодня выводах Совет иностранных дел ЕС также призвал правительство Сирии полностью и незамедлительно начать выполнение Плана общего представителя ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана.

“ЕС напоминает, что главная ответственность за прекращение огня и успешную реализацию плана лежит на сирийской власти”, - отмечается в документе.

Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза считают, что власть Сирии должна немедленно обеспечить необходимые условия для эффективной деятельности и быстрого развертывания миссии наблюдателей ООН, включая свободу на передвижение и право на использование самолетов.

ЕС также считает, что правительство Сирии должно немедленно отозвать войска и тяжелое вооружение из населенных центров.

Министры еще раз выразили полную поддержку плана К.Аннана и отметили, что размещение миссии наблюдателей ООН в Сирии является лучшей возможностью поддержать мирное преодоление кризиса.

В своих выводах министры также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Сирии, отметив необходимость освобождения всех политзаключенных.

Выразив поддержку народа Сирии в его борьбе за свободу, достоинство и демократию, министры также призвали оппозиционные группы поддерживать и в дальнейшем план К.Аннана.