Янукович: проблема с Тимошенко возникла с 90-х, «когда грабили Украину»

Проблема с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко возникла не сегодня и не вчера, а начиная с 90-х, «когда грабили Украину», считает Президент Украины Виктор Янукович.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос УНИАН о возможных последствиях - политических и экономических - объявления странами Европы бойкота Евро-2012 в Украине и о дальнейшей судьбе Ю.Тимошенко.

«Политиканство, которое есть сегодня, в самых разных направлениях – это неотъемлемая составляющая, которая есть в политике», - сказал В.Янукович, добавив, что, тем не менее, Украина сегодня «открыта и искренна».

По его словам, кто захочет приехать в Украину на чемпионат, «мы рады будем», кто не захочет, «это их особое дело», хотя, «безусловно, это нам болезненно слышать и, безусловно, это нам не очень приятно, мягко говоря».

По словам В.Януковича, «мы имеем эту проблему, я имею в виду проблему с Ю.Тимошенко, которая возникла не сегодня, не вчера, она возникла, начиная с 90-х годов, когда грабили Украину».

Он напомнил, что в 90-е годы Украине продавали газ по 80 долл., тогда как цена в России была 25, и только «после того, как «Единые энергетические системы» ушли с украинского рынка, газ сразу снизился в два раза, с 80 до 43 долл».

Президент также сказал, что именно тогда в Украине была задолженность по зарплатам и по пенсиям до 5 месяцев, предприятия были банкротами, не имели возможности платить за газ.

«Сейчас другое дело… Дело, которое связано с Ю.Тимошенко, оно многостороннее и вышло на мировой уровень», - сказал В.Янукович.

При этом он добавил, что «мы обязаны обеспечить качественное лечение, обязаны сделать все, чтобы в Украине было современное европейское законодательство».

Он заявил, что сегодня подписал новый Уголовный процессуальный кодекс и выразил свое убеждение, что его введение «принесет пользу для Украины».

В.Янукович в целом обозначил, что обсуждаемая сегодня проблема о законодательстве, о Ю.Тимошенко принесет пользу как Украине, так и Европе.

Он подчеркнул, что «Украина - это молодая страна, она строится», и «когда нам подсказывают, мы благодарим, но очень важно, чтобы нас не унижали, мы не любим этого и не позволим».

В заключение своего ответа он еще раз указал: «Но люди, которые совершают преступления, должны нести за них ответственность».