Украина готовится к четвертому раунду оценивания GRECO

Украина готовится к прохождению четвертого раунда оценивания со стороны Группы государств против коррупции (GRECO) относительно предотвращения коррупции в деятельности членов парламента, судей и прокуроров.

Мониторинг будет осуществляться с целью оценки антикоррупционных мероприятий, которые осуществляет Украина в этой сфере, и их соответствия стандартам Совета Европы, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам министра Александра Лавриновича, 14-16 мая делегация Украины будет находиться в Страсбурге (Франция) с целью участия в 55-м пленарном заседании GRECO.

При этом основная цель, которую будет преследовать наше государство во время участия в пленарном заседании, – ознакомление с результатами первых визитов экспертов GRECO с целью проведения четвертого раунда оценивания. В частности, планируется обсудить с представителями GRECO круг вопросов, которые должны рассматриваться во время оценивания уровня предотвращения коррупции в судебной ветви власти.

По итогам визита украинская делегация подготовит предложения относительно материалов, необходимых для проведения четвертого раунда оценивания Украины со стороны GRECO.

Также во время заседания Украина намерена представить исследование относительно гендерных аспектов коррупции в высшем образовании нашего государства. Презентация состоится в рамках обсуждения государствами – членами GRECO вопроса политики гендерного равенства Совета Европы, в частности как гендерный вопрос может повлиять в целом на проявления коррупции

А.Лавринович напомнил, что презентация предыдущих результатов исследования «Гендерные аспекты коррупции в высшем образовании Украины» состоялась в Министерстве юстиции в декабре 2011 года. Исследование проводилось Харьковским Институтом прикладных гуманитарных исследований при поддержке Канадского агентства международного развития (CIDA) в рамках проекта «Борьба с коррупцией в Украине» – совместной инициативы Министерства юстиции Канады и Министерства юстиции Украины. Эта работа осуществлялась в рамках разработки национальной антикоррупционной стратегии с целью изучения проблемы расхождений между мужским и женским опытом коррупции.

Как известно, первые два раунда оценивания Украины были проведены в 2006 году. Третий раунд оценивания GRECO по Украине был начат 1 января 2007 года и посвящен оценке мероприятий, которые осуществляются украинской властью для криминализации коррупционных деяний и прозрачности финансирования политических партий.

До 30 апреля 2013 года Украина должна проинформировать GRECO о реализации рекомендаций, предоставленных в рамках этого этапа.

*** GRECO была образована Советом Европы с целью улучшения возможностей стран – членов группы бороться с коррупцией, придерживаться принятых государствами решений, а также предпринимать соответствующие антикоррупционные меры.

Украина присоединилась к GRECO 1 января 2006 года, ратифицировав Гражданскую Конвенцию против коррупции. Тем самым государство дало согласие проходить оценку со стороны GRECO относительно имплементации в национальное законодательство положений Криминальной и Гражданской конвенций Совета Европы против коррупции, Руководящих принципов борьбы с коррупцией Совета Европы, принятых в рамках выполнения Программы действий против коррупции, одобренной Советом Европы.

Такая работа разделяется на тематические циклы - раунды оценки.

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