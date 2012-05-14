Завтра в Москве президенты стран СНГ рассмотрят ход ратификации Договора о ЗСТ

Москва. Во вторник, 15 мая, в ходе неформального заседания Совета глав государств СНГ будет рассмотрен ход ратификации Договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к неформальному заседанию Совета глав государств СНГ, которыми располагает УНИАН.

«Крупным событием стало подписание в октябре прошлого года нового Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, который призван заменить собой целый ряд многосторонних и двусторонних соглашений. Новый договор, учитывающий нормы и правила ВТО, должен стать реальным инструментом активизации торгово-экономического сотрудничества государств Содружества на основе единых и транспарантных правил. 1 апреля Российская Федерация завершила процедуру ратификации договора. В ходе предстоящей неформальной встречи лидеры глав государств Содружества планируют обсудить ход выполнения аналогичных процедур в странах СНГ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительное внимание планируется уделить углублению процессов экономической интеграции на пространстве Содружества.

Главы государств СНГ примут участие в неформальном заседании по приглашению Президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба Кремля сообщает, что неформальные встречи лидеров стран СНГ, в котором в текущем году председательствует Туркменистан, стали ежегодной традицией. Предыдущий неформальный саммит, посвященный 20-летию СНГ, состоялся 20 декабря 2011 года в Москве.

Ожидается, что с учетом неформального характера предстоящей встречи, не предполагающей фиксированной повестки дня, главы государств проведут обмен мнениями по ключевым направлениям деятельности и развития Содружества, перспективам дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в рамках СНГ.

Как сообщал УНИАН, в заседании Совета глав государств СНГ примет участие Президент Украины Виктор Янукович. Предполагается, что самолет главы Украинского государства прибудет в Москву после обеда. Вечером после саммита В.Янукович планирует вернуться в Киев.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран-членов СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Кыргызстан. Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан планируют присоединиться к нему.

Он должен вступить в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

У Украины появились замечания к соглашению о зоне свободной торговли, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

2 апреля Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации договора.

Верховная Рада до сих пор не ратифицировала этот договор.

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