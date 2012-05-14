Анонс на 15 мая

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины

* Пресс-конференция на тему: «Еврозона: падение экономики и евро. Каковы угрозы для экономической стабильности Украины?». Вопросы: перспективы вложений в евро до конца года; прогноз курсов евро/доллар, евро/гривна до конца года. В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «Кому выгодно и к чему приведет упрощение процедуры вырубки зеленых насаждений в Украине?». Участники: Игорь Соколов, директор Департамента градостроительства, архитектуры и планировки территорий Минрегиона Украины, Александр Игнатенко, директор Департамента благоустройства территорий и коммунального обслуживания Минрегиона Украины.

* Состоится семинар для СМИ на тему: «Наиболее распространенные схемы махинаций с НДС». Организатор - налоговая милиция ГНС Украины. В течение семинара представители СМИ смогут разобрать наиболее часто встречающиеся схемы махинаций с НДС на конкретных примерах.

* Состоится расширенное заседание Совета Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины. В заседании примут участие представители членских организаций Федерации, лидеры Всеукраинских независимых профсоюзов, народные депутаты Украины, лидеры общественных организаций.

* Состоится презентация и экспертное обсуждение инициативы социально-экономического развития сельских территорий "Родное село". Организатор: Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов. Участники: министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, глава Комитета ВРУ по вопросам агрополитики и земельных отношений Григорий Калетник, почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич, председатель Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николай Фурсенко, руководитель проекта USAID "АгорИнвест" Даниэл Темен, председатель правления Великопольского центра образования и курсов самоуправления Мирослав Бронишевский, замгендиректора по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Диалога «Украина - ЕС» по аграрным вопросам и сельским территориям Ежи Богдан Плеве и др. Во время мероприятия состоится брифинг Николая Присяжнюка.

* Пресс-конференция на тему: «Обвал курса валют: в чем лучше хранить сбережения украинцам?». Участники: Виктор Суслов, финансовый эксперт, заслуженный экономист Украины, Олег Устенко, экономист, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Эрик Найман, финансовый аналитик.

* Пресс-конференция Посла Европейского Союза в Украине Жозе Мануэла Пинту Тейшейра, посвященная публикации ежегодного отчета по Украине в рамках Европейской политики соседства. Отчет ЕС оценивает состояние выполнения Украиной Повестки дня Ассоциации ЕС-Украина в 2011 году.

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