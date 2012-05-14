Курс НБУ на 15.05.12

Официальный курс НБУ на 15.05.12 100 USD США – 799.0000 (на 14 мая – 799.0000) 100 EUR – 1027.7537 (на 14 мая – 1034.2256) 10 RUR – 2.6400 (на 14 мая – 2.6430)

Официальный курс НБУ на 15.05.12 100 USD США – 799.0000 (на 14 мая – 799.0000) 100 EUR – 1027.7537 (на 14 мая – 1034.2256) 10 RUR – 2.6400 (на 14 мая – 2.6430) Учетные курсы банковских металлов на 15.05.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 124883.70 (на 14 мая – 126301.93) 961 XAG 10 Серебро – 2263.57 (на 14 мая – 2283.54) 962 XPT 10 Платина – 115934.90 (на 14 мая – 117213.30) 964 XPD 10 Палладий – 47220.90 (на 14 мая – 48099.80)

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