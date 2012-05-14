ТОП-10 (14 мая)

Янукович подписал Уголовный процессуальный кодекс

Бензин с 15 мая подешевеет на 10 коп.

Утверждены первые 542 квартиры для покупки в ипотеку под 3%

Госслужба занятости в январе-апреле трудоустроила 251,9 тыс. безработных

У поездов Hyundai и Skoda будут экспериментальные график и тарифы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины уменьшилось на 8,2%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами уменьшилось на 11,9%

Украина в І квартале сократила импорт газа на 24%

Индекс Украинской биржи рухнул более чем на 7%

Минфин выплатил 23,63 млн долл. по еврооблигациям 2007 года

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Янукович подписал Уголовный процессуальный кодекс

Президент Украины Виктор Янукович сегодня подписал новый Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Сегодня утром я подписал Уголовный кодекс», - сказал В.Янукович, отметив, что теперь необходимо время для того, чтобы он был имплементирован.

При этом В.Янукович выразил надежду, что скоро УПК начнет действовать.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс Украины в ночь на 13 апреля 2012 г.

Парламент рассматривал во втором чтении УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось только 13 апреля около 4.10 утра.

Всего в кодекс были внесены свыше 3700 поправок.

Оппозиция заявила, что УПК принят с нарушениями.

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Бензин с 15 мая подешевеет на 10 коп.

На заседании Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины было принято решение о поэтапном снижении розничных цен на все виды бензинов на 5 коп./л с 12 мая и еще на 5 коп./л с 15 мая, сообщила пресс-служба Минэнергоугля.

Согласно сообщению, такое решение было принято на заседании группы 11 мая.

Во время заседания была рассмотрена ценовая ситуация на рынке нефтепродуктов, его ресурсное наполнение и проанализировано влияние на него мировых тенденций.

Участники заседания констатировали снижение цен на нефть на мировых рынках, а также наличие достаточных запасов нефтепродуктов для обеспечения стабильности на внутреннем рынке.

Также было отмечено, что в рамках предыдущих рекомендаций Экспертно-аналитической группы участники рынка снизили цены на дизтопливо на 10 коп./л.

Как сообщал УНИАН, 10 мая несколько крупных сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо на 9 коп./л – до 10,35 грн/л.

Напомним, цены на украинских АЗС росли со второй половины февраля. Однако, с конца апреля цены стабилизировались и наметилась тенденция к снижению.

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 4 по 11 мая 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,1% – с 10,38 грн/л до 10,37 грн/л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 10,89 грн/л; на бензин А-95 – сохранились на уровне 11,32 грн/л; на дизельное топливо – снизились на 0,4% – с 10,30 грн/л до 10,26 грн/л.

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Утверждены первые 542 квартиры для покупки в ипотеку под 3%

Межведомственная комиссия при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердила первые 542 квартиры в 16 объектах незавершенного строительства для приобретения очередниками по программе удешевления ипотечных кредитов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка, этот перечень уже отправлен в банки I и II группы согласно критериям НБУ, которые могут участвовать в программе удешевления ипотеки.

В частности, гражданам, стоящим на квартирном учете, предлагается приобретать жилье в Крыму (20 квартир), Волынской области (38 квартир), Запорожской области (160 квартир), Полтавской области (80 квартир), Сумской области (208 квартир), Черновицкой области (36 квартир). Степень готовности объектов составляет от 12% до 89%.

Минрегион также работает над разработкой типовых договоров, которые должны защитить индивидуальных инвесторов строительства и предотвратить ситуации наподобие «Элита-Центр».

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства готово 15 мая т.г. начать реализацию программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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Госслужба занятости в январе-апреле трудоустроила 251,9 тыс. безработных

Государственная служба занятости в январе-апреле 2012 года трудоустроила 251,9 тыс. безработных, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Об этом говорится в сообщении службы.

В основном, безработные трудоустроены в таких отраслях, как торговля, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

Благодаря предоставлению дотаций работодателям в январе-апреле работу получили 11,2 тыс. безработных.

Путем выплаты одноразовой помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности трудоустроено 4 тыс. человек.

Профессиональное обучение в течение отчетного периода прошли 102,2 тыс. безработных. К оплаченным общественным работам были привлечены 137,9 тыс. человек, которые занимались благоустройством населенных пунктов, уходом за людьми преклонного возраста, ликвидацией последствий паводков и т.д.

В базе данных службы занятости на 1 мая 2012 года числилось 79,4 тыс. вакансий.

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У поездов Hyundai и Skoda будут экспериментальные график и тарифы

Электропоезда Интерсити+ (Hyundai) и Skoda (Интерсити) по железным дорогам Украины будут курсировать по экспериментальному графику, а стоимость проезда будет определяться по экспериментальным тарифам.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры, в частности, согласно экспериментальному графику, разработанному Государственной администрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), который будет действовать с 27 мая до 1 сентября 2012 года, в частности, Hyundai будет преодолевать расстояние между Харьковом и Киевом (488 км) за 4 часа 25 минут с маршрутной скоростью более 106 км в час, между Львовом и Киевом (572 км) - за 4 часа 55 мин. со скоростью свыше 116 км в час, между Донецком и Киевом (747 км) за 6 часов 30 мин со скоростью более 112 км/ч.

Электропоезда Skoda 299 км от Харькова до Днепропетровска будут проходить за 3 часа, 269 км от Днепропетровска до Донецка - около 3 часов, 162 км от Донецка до Луганска - за 2 часа 30 мин., 364 км от Донецка до Харькова - за 3 часа 40 мин., 132 км от Донецка до Мариуполя (132 км) - за 1 час 50 мин.

«Укрзализныця» планирует, что после окончания действия экспериментального графика движения новых поездов время их пребывания в пути будет сокращено от 15 до 30 минут.

Также Мининфраструктуры сообщает, что согласно экспериментальным тарифам, стоимость проезда из Киева в Харьков (488 км) во 2-м классе скоростного Hyundai составит от 222 грн, в 1-м классе - от 379 грн.

Стоимость проезда в скоростных электропоездах Skoda на маршруте Харьков-Донецк (318 км) во 2-м классе составит от 57 грн, в 1-м классе - от 125 грн.

При этом ведомство не уточняет срок действия экспериментальных тарифов.

Справка УНИАН. Тарифы на проезд поездами Hyundai и Skoda определены проектом приказа Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Изменений в Тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении», который разработан специалистами «Укрзализныци».

Согласно проекту приказа, тарифы на проезд в пассажирских вагонах 1-го и 2-го классов в скоростных поездах Интерсити+ будут в 2 раза выше тарифов на обычных скорых поездах.

Согласно новой классификации пассажирских поездов, Интерсити+ (ИС+) - это дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины уменьшилось на 8,2%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-марте 2012 года составило 2,91 млрд долл., что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (3,17 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-марте 2012 г. экспорт товаров из Украины составил 16,17 млрд долл., импорт – 19,08 млрд долл. По сравнению с январем-мартом 2011 года экспорт увеличился на 5,3%, импорт – на 3%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-марте 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 195 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 28,8% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 13,5%, механическое и электрическое оборудование – 9,9%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,6%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,2%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,5% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-мартом 2011 года, увеличилась доля зерновых культур – с 3,7% до 9,7%, топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 6,8% до 7,5%, механических машин – с 4,9% до 5,4%, изделий из черных металлов – с 4,6% до 5,2%, электрических машин – с 4,2% до 4,5%.

Вместе с тем уменьшилась доля черных металлов – с 28,4% до 23,6%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 6,4% до 5,5%, руд, шлаков и золы – с 5,5% до 5,1%, продуктов неорганической химии – с 2,7% до 2,5%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 7,2% до 8,2%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,6% до 7,3%, электрических машин – с 5,4% до 6,5%. Сократилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 39,9% до 35,7%, пластмасс, полимерных материалов – с 3,7% до 3,5%, фармацевтической продукции – с 3,3% до 3,1%, черных металлов – с 3,2% до 2,9%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.

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В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами уменьшилось на 11,9%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-марта 2012 года уменьшилось на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составило 1,73 млрд долл., говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, за I квартал т.г. экспорт услуг составил 3,23 млрд долл., импорт – 1,5 млрд долл. По сравнению с январем-мартом 2011 года экспорт уменьшился на 1,6%, импорт – вырос на 13,9%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 199 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные услуги (65%), разные деловые, профессиональные и технические (14,9%) услуги.

В целом, по сравнению с I кварталом 2011 г. экспорт услуг уменьшился на 51,6 млн долл.

Основное уменьшение наблюдалось в объемах услуг трубопроводного транспорта - на 116,9 млн долл. (на 11,2%), железнодорожного - на 49,3 млн долл. (на 11,4%), финансовых - на 20 млн долл. (на 24,2%), услуг связи - на 12,2 млн долл. (на 15,5%) и других деловых услуг - на 11,4 млн долл. (на 29,5%).

При этом увеличились объемы компьютерных услуг - на 52,5 млн долл. (на 47,1%), услуг по организации путешествий - на 45,2 млн долл. (на 70,9%), вспомогательных транспортных услуг - на 39 млн долл. (на 37,3%), разных деловых, профессиональных и технических услуг - на 16,7 млн долл. (на 3,6%) и строительных услуг - на 11,6 млн долл. (на 30,1%).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.

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Украина в І квартале сократила импорт газа на 24%

Украина в январе-марте сократила импорт природного газа на 24,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 3,573 млрд долларов, сообщили УНИАН в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, объем импорта природного газа в январе-марте в общем объеме импорта составил 18,7%.

В то же время, как отметили в Госстате, в январе-марте Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 34,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 682,710 млн долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-марте составил 3,6%.

Экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом в январе-марте Украина не осуществляла.

Справка УНИАН. В 2011 году Украина увеличила импорт природного газа на 49,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млрд 46,028 млн долл. Объем импорта природного газа в 2011 году в общем объеме импорта составил 17,0%.

В 2011 году Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 2,4%, по сравнению с 2010 годом, до 4 млрд 272,365 млн долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2011 году составил 5,2%.

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Индекс Украинской биржи рухнул более чем на 7%

Индекс Украинской биржи (UX) по состоянию на 17:21 понедельника обвалился на 7,28% - до уровня 1135,08 пунктов, сообщает сайт биржи.

Общий объем торгов составил 138,9 млн грн.

Среди активно торгующихся акций наибольшее снижение наблюдалось по акциям Енакиевского метзавода (снизились на 13,5%), "Азовстали" (-10,4%), Авдеевского коксохима (-7,5%).

Индекс ПФТС упал на 2,66% до 461,40 пунктов, общий объем торгов составил 116,3 млн грн.

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Минфин выплатил 23,63 млн долл. по еврооблигациям 2007 года

Министерство финансов выплатило 23,625 млн долл. дохода по облигациям 2007 года выпуска, говорится в официальном сообщении Минфина.

В министерстве напомнили, что в ноябре 2007 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 700 млн долл. с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,75% годовых.

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УНИАН