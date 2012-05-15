ЕС не планирует бойкотировать Евро-2012 в Украине - польский дипломат

Варшава. Европейский Союз не планирует на политическом уровне бойкотировать или координировать бойкот матчей финала нынешнего Чемпионата Европы по футболу в Украине, к которому призывали ряд европейских политиков из-за дела экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал пресс-секретарь постоянного польского Представительства ЕС Кацпер Хмелевский, комментируя результаты вчерашнего Совета ЕС по вопросам внешней политики.

Он отметил, что министры обсуждали ситуацию в Украине и отношения с ЕС, отметив, что главная дискуссия сводилась к теме «судебных и избирательных» стандартов, а не бойкота запланированного на начало лета Евро-2012.

«На встрече не было темы координировать или бойкотировать (Евро-2012), это не предмет работы для ЕС», - сказал собеседник агентства.

К.Хмелевский сказал, что на заседании «ни один министр" не призывал к бойкоту футбольного чемпионата, который впервые в истории пройдет в Украине и Польше.

Польский дипломат отметил, что некоторые политики могут не приехать на Евро-2012, отметив, что это будет решение каждого из них.

«Если какие-то политики не появятся, то это может означать, что их команды не прошли (в финал), а может, то, что они манифестируют свою политическую позицию", - сказал пресс-секретарь.

Вместе К.Хмелевский не стал оценивать, может ли ЕС еще вернуться к теме бойкота футбольного чемпионата, первый матч которого состоится в Варшаве 8 июня.

«На данном этапе нет решения, чтобы принимать некую общую позицию на политическом уровне», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале мая исполнительный орган Евросоюза, Еврокомиссия, заявила, что ни один из еврокомиссаров не приедет на матчи Евро-2012 в Украину из-за дела Ю.Тимошенко.

Еще несколько государств во главе с Германией не исключили бойкота, если до начала мероприятия ситуация с Ю.Тимошенко не изменится.

Против бойкота Евро-2012 в Украине выступают Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.