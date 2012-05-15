Президент Украины Виктор Янукович признал, что слово «реформы» уже «дразнит общество», поэтому он говорил сегодня «о преобразованиях».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Донецке, выступая на встрече с деловыми кругами и руководителями Донецкой области.

«Стабильность – это тот вопрос, о котором мы с вами довольно часто говорим. Стабильность, преемственность и так далее. Это то, что сегодня очень необходимо нашей стране для того, чтобы мы могли осуществить огромное количество преобразований», - сказал В.Янукович. И добавил: «Вы знаете, слово «реформы», оно уже дразнит общество, да? Так или нет? Немножко есть, да? Такой, не хороший осадок. И я говорю – преобразования».

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что «мы должны модернизировать нашу страну, многие направления нашей жизни таким образом, чтобы получить все лучшие стандарты, которые уже проверены в этом мире, и это то, к чему мы должны стремиться». И для интеграции Украины в европейское сообщество нашей стране «нужно выполнить домашнее задание», отметил В.Янукович.

«И вот когда мы говорим о европейской интеграции, то на первом месте вопрос стоит нашего домашнего задания. Мы это не для кого-то делаем и мы ни кому-то сдаем экзамен, мы это делаем для себя, для будущих поколений, мы это делаем для того, чтобы те стандарты жизни, которые есть сегодня в мире, в обществе, лучшие, были и у нас, в нашей стране, на нашей родной земле», - объяснил Президент. А затем, обращаясь к присутствующим в зале, добавил: «Вы не против? Нет? Да, хорошо, спасибо».

После этих слов в зале раздались аплодисменты и В. Янукович сказал: «Дорогие друзья, коллеги, хочу вам пожелать, чтобы вы по-прежнему оставались лидерами в решении сложнейших вопросов, которые, естественно, будут в нашей жизни. Я знаю, что Донбасс имеет огромный духовный ресурс».