Янукович признал, что слово «реформы» уже «дразнит общество»
Президент Украины Виктор Янукович признал, что слово «реформы» уже «дразнит общество», поэтому он говорил сегодня «о преобразованиях».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Донецке, выступая на встрече с деловыми кругами и руководителями Донецкой области.
«Стабильность – это тот вопрос, о котором мы с вами довольно часто говорим. Стабильность, преемственность и так далее. Это то, что сегодня очень необходимо нашей стране для того, чтобы мы могли осуществить огромное количество преобразований», - сказал В.Янукович. И добавил: «Вы знаете, слово «реформы», оно уже дразнит общество, да? Так или нет? Немножко есть, да? Такой, не хороший осадок. И я говорю – преобразования».
Глава государства в очередной раз подчеркнул, что «мы должны модернизировать нашу страну, многие направления нашей жизни таким образом, чтобы получить все лучшие стандарты, которые уже проверены в этом мире, и это то, к чему мы должны стремиться». И для интеграции Украины в европейское сообщество нашей стране «нужно выполнить домашнее задание», отметил В.Янукович.
«И вот когда мы говорим о европейской интеграции, то на первом месте вопрос стоит нашего домашнего задания. Мы это не для кого-то делаем и мы ни кому-то сдаем экзамен, мы это делаем для себя, для будущих поколений, мы это делаем для того, чтобы те стандарты жизни, которые есть сегодня в мире, в обществе, лучшие, были и у нас, в нашей стране, на нашей родной земле», - объяснил Президент. А затем, обращаясь к присутствующим в зале, добавил: «Вы не против? Нет? Да, хорошо, спасибо».
После этих слов в зале раздались аплодисменты и В. Янукович сказал: «Дорогие друзья, коллеги, хочу вам пожелать, чтобы вы по-прежнему оставались лидерами в решении сложнейших вопросов, которые, естественно, будут в нашей жизни. Я знаю, что Донбасс имеет огромный духовный ресурс».