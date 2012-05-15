ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «О чем Путин будет говорить с Януковичем» пишет: сегодня президент Украины наконец получит возможность поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, встреча с которым откладывалась в течение двух последних месяцев...

http://delo.ua/world/o-chem-putin-budet-govorit-s-janukovichem-177750/

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Также «Дело» в публикации «Янукович и Азаров одновременно покинули Украину» пишет: Премьер-министр Николай Азаров отправился в Брюссель на заседание Совета по вопросам сотрудничества "Украина-Европейский Союз", а Президент Украины Виктор Янукович отбыл в Россию для участия в неформальном саммите СНГ и встречи с новым президентом страны…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-i-azarov-odnovremenno-pokinuli-ukrainu-177752/

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«Дело» в публикации «В Украине скоро можно будет зарабатывать на YouTube» пишет: вскоре в украинском сегменте YouTube появится реклама на музыкальном контенте, а соответственно, возможность заработка для правообладателей и посредников…

http://delo.ua/businessman/v-ukraine-skoro-mozhno-budet-zarabatyvat-na-youtube-177745/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Завалили сессию. Украинский фондовый рынок стал европейским аутсайдером» пишет: отток денег с украинского фондового рынка и эскалация политического кризиса в Греции вчера вызвали крупнейшее падение отечественного фондового рынка в текущем году…

http://www.kommersant.ua/doc/1933908

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Также «Коммерсант» в публикации «Депутаты все с себя снимут» пишет: руководство парламентской фракции Партии регионов вчера решило вернуться к рассмотрению вопросов об отмене депутатской неприкосновенности и принятия закона об основах языковой политики…

http://www.kommersant.ua/doc/1933388

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украине овощи подешевеют на 30-50%» пишет: уже через неделю овощи и фрукты нового урожая существенно подешевеют. Самый серьезный обвал цен ожидается на редис, лук и капусту…

http://www.segodnya.ua/news/14376942.html

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Также «Сегодня» в публикации «Евро может упасть до критической отметки» пишет: евро снова стабильно пошел вниз: за последние три недели он подешевел примерно на 25 копеек в наличной продаже. Валюта, по прогнозам, станет дешевле 10 гривен и будет продолжать падать…

http://www.segodnya.ua/news/14377101.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Авиаперевозчики послушались наказа Путина» пишет: в преддверии чемпионата Европы по футболу спрос россиян на авиабилеты на Украину и в Польшу вырос более чем в четыре раза. Но цены выросли незначительно. Перевозчики многократно увеличили предложение, причем как по коммерческим, так и по политическим соображениям. Ведь дешево отвезти болельщиков на футбол велел Владимир Путин…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1740091/kak_proehat_na_futbol

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Издание «Известия» в публикации «Минфин придумал, как найти недостающие 1,5% ВВП» пишет: Минфин представил в правительство согласованную программу по повышению эффективности бюджетных расходов на текущий год…

http://izvestia.ru/news/524365

(УНИАН)