В Москве сегодня состоится двусторонняя встреча Януковича и Путина

Москва. Сегодня в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Украины Виктора Януковича и Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом говорится в программе рабочего визита в РФ главы Украинского государства, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

Предварительно предполагается, что Президент Украины по прибытии в Москву сегодня после обеда сначала проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой, после этого встретится с представителями украинских СМИ.

Согласно программе, после завершения указанных мероприятий в 18.30 (по киевскому времени) В.Янукович примет участие в неформальном заседании Совета глав государств - участников СНГ, а затем - в неформальном обеде глав государств - участников Содружества.

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