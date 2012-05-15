В Варшаве открылось VI заседание Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша».

Как сообщает Польское радио, открыла заседание маршал польского Сейма Ева Копач.

Она подчеркнула, что Польша всегда поддерживала европейские устремления Украины и была (особенно во время своего председательства в Европейском Союзе) пресс-секретарем Киева в ЕС.

«Но процесс еще не завершился, – отметила маршал Сейма Е.Копач. – Ключ к подписанию Соглашения об ассоциации лежит прежде всего в украинских руках, а условием подписания является развитие внутриполитической ситуации в Украине».

Польская политик выразила надежду на разрешение проблем, которые тормозят процесс европейской интеграции. «Выражаем надежду на разрешение всех проблем, которые тормозят процесс европейской интеграции. А в частности тех, которые с точки зрения Украины, решить наиболее сложно», - сказала Е.Ковач.

Сопредседатель Межпарламентской ассамблеи «Украина-Польша» заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко, в свою очередь, поблагодарил Польшу за поддержку европейских устремлений Украины. Политик тоже прокомментировал информацию о бойкоте некоторыми европейскими политиками украинской части Евро-2012.

«Моя позиция такова: деятельность украинской власти, особенно в части преследования своих политических оппонентов, заслуживает критической оценки европейских политиков. Но не заслуживает критической оценки деятельность украинского народа и государства, которые инвестировали в проведение Евро», – сказал Н.Томенко.

По словам Н.Томенко, европейские политики имеют полное право продемонстрировать свое критическое отношение к нынешней власти, «но в этой непростой ситуации, в которой сейчас находится Украина, они должны быть на стороне украинского общества и украинского государства, которое заинтересовано на должном уровне провести футбольный чемпионат».

Как сообщили в УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, во время встречи с маршалом Сейма Республики Польша заместитель председателя ВР обсудил внутреннюю политическую ситуацию в Украине, в том числе состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и других политических заключенных. Также речь шла о необходимости демократического характера будущих парламентских выборов в Украине.

Украинская парламентская делегация во главе с Н.Томенко, принимающая участие VI заседании Межпарламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, посетила национальный стадион в Варшаве, на котором состоится открытие чемпионата Европы.

Сегодня состоится заседание Ассамблеи, по результатам которого будет принята Декларация Межпарламентской ассамблеи Украины и Польши.

Межпарламентская ассамблея Украина – Польша собирается в шестой раз. Главной темой заседания будет подготовка к Евро-2012 в контексте трансграничного сотрудничества.

Ассамблея создана 2003 года, в ее состав входят 20 депутатов с украинской и польской стороны, возглавляют Межпарламентскую ассамблею вице-спикер Верховной Рады и вице-маршал польского Сената.