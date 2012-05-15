Азаров заверил Эштон, что Украина пытается дать ответ на замечания ЕС

Брюссель. Премьер-министр Украины Николай Азаров заверил Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, что Украина пытается дать ответ на замечания ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского правительства, об этом Н.Азаров заявил сегодня во время встречи с К.Эштон.

“Отдельный внимание было уделено внутриполитической ситуации в Украине. Руководитель правительства Украины проинформировал Высокого представителя ЕС о преобразованиях, которые происходят в Украине. Он заверил, что Украина пытается максимально прозрачным и конструктивным способом дать ответ на замечания ЕС”, - написано в сообщении пресс-службы украинского правительства.

Пресс-служба отмечает, что Н.Азаров, в частности, обратил внимание на принятие Верховной Радой Украины нового Уголовного процессуального кодекса, который должен “радикально улучшить уголовное производство на европейских принципах”, а также на реформы в налоговой и таможенных сферах, дерегулирование экономики.

В сообщении также отмечается, что Н.Азаров заверил К.Эштон в том, что правительство сделало все необходимое для обеспечения честных и прозрачных парламентских выборов осенью этого года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, К.Эштон, со своей стороны, отметила, что соблюдения Украиной принципов верховенства права и проведения прозрачных и демократических выборов будут иметь определяющее значение для скорости политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

Как сообщал УНИАН, Н.Азаров находится сегодня в Брюсселе, где принимает участие в заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС.

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