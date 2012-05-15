Еврокомиссия предлагает «дорожную карту» развития «Восточного партнерства»

Брюссель. Европейская комиссия одобрила проект “дорожной карты” развития “Восточного партнерства” до 2013 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в Коммюнике для Европарламента, Совета ЕС, Европейского экономического-социального комитета и Комитета регионов ЕС “Восточное партнерство: дорожная карта к осеннему саммиту 2013 года”.

“Дорожная карта направлена на то, чтобы продолжить работу до следующего саммита, который должен состояться осенью 2013 года. Она охватывает как двустороннее, так и многостороннее измерения Восточного партнерства, и руководствуется принципами совместной собственности, дифференциации и условности”, - сказано во вступительной части Коммюнике.

“Дорожная карта” определяет цель работы в рамках “Восточного партнерства” до 2013 года; реформы, которые должны быть осуществлены странами-участницами для достижения определенных целей; разнообразные инструменты и поддержку реформ со стороны ЕС; определение, насколько далеко ЕС и страны - участницы “Восточного партнерства” готовы продвинуться в развитии отношений ко второй половине 2013 года.

“Дорожная карта” предусматривает установление трех основных целей в двустороннем измерении “Восточного партнерства”: политическая ассоциация и экономическая интеграция; усиление мобильности в безопасной и хорошо управляемой среде; усиление секторного сотрудничества.

В рамках многостороннего сотрудничества “дорожная карта” предусматривает сосредоточение усилий на развитии демократии и надлежащего управления, экономической интеграции и приближении к политике ЕС, энергетической безопасности, усилении контактов между людьми.

Комиссия считает, что “дорожная карта” станет практическим инструментом для мониторинга развития участников “Восточного партнерства”. Предусматривается, что ЕС и страны - участницы “Восточного партнерства” будут коллективно оценивать прогресс на ежегодных заседаниях министров иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, инициатива “Восточное партнерство” была начата в 2009 году, странами - участницами программы являются 6 соседей ЕС: Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Беларусь в связи с проблемами с демократией принимает участие только в многостороннем измерении “Восточного партнерства”.