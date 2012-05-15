Анонс на 16 мая

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: «Риски, угрозы, приоритеты и последствия реформирования пенсионной системы Украины». Вопросы: Общий подход к оценке будущих последствий пенсионной реформы. Угрозы для пенсионной системы. Угрозы, генерируемые пенсионной системой. Пенсионная система и будущие кризисы. Государственные приоритеты в контексте развития реформированной пенсионной системы.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция «Инициативной группы общественных организаций по защите трудовых прав и свобод граждан Украины» на тему: "Мы - не рабы! Рабы - немы!». Во время пресс-конференции будет предоставлена ​​информация о мероприятиях, которые будут проведены независимыми профсоюзами и общественными организациями 21 мая 2012г. по поводу неприятия Трудового кодекса и законопроекта 2450. Участники: Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, Вячеслав Рой, председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Владимир Чемерис, председатель правления Института "Республика" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференциия министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого на тему: "Объявление результатов работы Межведомственной комиссии по определению компаний-победителей, добывающих углеводороды в пределах Олесского и Юзовского участков".

* Круглый стол на тему: «Роль государственно-частного партнерства в эффективной реализации целей проекта Закона реестр. № 5220-Д». Организатор - Комитет ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

* Відбудеться спільна прес-конференція Голови ДПС України Олександра Клименка та керуючого партнера PricewaterhouseCoopers в Україні Бориса Краснянського на тему: „Нова модель розвитку Державної податкової служби України: історичні реформи в контексті відповідності світовим вимогам”.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Вопросы: проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о специальном режиме налогообложения субъектов индустрии программной продукции; Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о наименованиях национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование в сфере рынка ценных бумаг и рынков финансовых услуг др.

* Состоится торжественное открытие нового цеха по производству борт-питания компании Киев Кетеринг и DO&CO Киев-KYIV, которая является партнером EURO2012. Компания имеет свои представительства в Великобритании, Турции, Германии, Италии, Испании, США.

* Председатель КОГА Анатолий Присяжнюк примет участие в открытии предприятия по производству бортового питания ООО «Киев-Кейтеринг».

* Состоится финал и итоговая пресс-конференция юбилейного X всеукраинского конкурса «Лучший сомелье Украины».

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