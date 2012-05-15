Еврокомиссия дала ряд рекомендаций Украине

Еврокомиссия рекомендует Украине возобновить сотрудничество c МВФ и обеспечить прозрачность управления финансами

Еврокомиссия рекомендует Украине возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом и обеспечить прозрачность управления государственными финансами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация «Европейской политики соседства» в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

УК рекомендует Украине создать макроэкономические рамки, которые бы позволили возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом, в частности, решить вопрос фискальной стабильности в энергетическом секторе.

Еврокомиссия считает, что Украина должна обеспечить прозрачность и подотчетность управления государственными финансами с целью обеспечения возобновления европейской бюджетной поддержки и макрофинансовой помощи.

Кроме того, в документе содержится рекомендация привести закон о государственной службе в соответствие со стандартами ЕС, что позволит Евросоюзу открыть для Украины программу поддержки на сумму 70 млн. евро.

Еврокомиссия также призвала Украину соблюдать обязательства, предусмотренные Соглашением об Энергетическом содружестве, и продолжать реализацию соответствующих реформ.

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Еврокомиссия отмечает ухудшение бизнес-климата в Украине в 2011 году

Еврокомиссия отмечает ухудшение бизнес-климата в Украине в 2011 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Экономические операторы сообщали, что они сталкивались с непредсказуемой регуляторной средой, правила которого нечеткие и непоследовательно применялись, что имело эффект в виде препятствий в развитии бизнеса”, - говорится в документе.

Основными препятствиями на пути развития бизнеса Еврокомиссия называет сообщения о давлении со стороны разнообразных органов власти (налоговой, таможни), а также со стороны правоохранительных органов (полиции, Генеральной прокуратуры, СБУ), коррупцию и общие проблемы с верховенством права.

При этом Комиссия обращает внимание, что позиции Украины в рейтинге Всемирного банка “Doing Business 2012” ухудшились – Украина заняла 152-е место, что на три ступеньки ниже по сравнению с предыдущим годом.

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Еврокомиссия не увидела значительных результатов в борьбе с коррупцией в Украине в 2011 году

Еврокомиссия не увидела значительных результатов в борьбе с коррупцией в Украине в 2011 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Что касается борьбы с коррупцией, не было значительного прогресса в виде результатов”, - подчеркнуто в документе.

Еврокомиссия отмечает, что в 2011 году Украина утратила 18 позиций в Индексе восприятия коррупции, который разрабатывается Transparency International, и заняла 152-к место из 187 возможных.

В документе подчеркивается, что в июле 2011 года в Украине вступил в силу закон о принципах предупреждения и борьбы с коррупцией, вместе с тем, в целом, законодательство в этой сфере остается неполным и не в полной мере отвечает стандартам Совета Европы и ООН.

Еврокомиссия также напоминает, что в октябре 2011 года была одобрена Национальная антикоррупционная стратегия, которая, между тем, не предусматривает решения пакета ключевых вопросов, в частности, создания независимого антикоррупционного органа, специализации и четкого распределения задач между правоохранительными органами, проверки деклараций об активах и решения проблемы конфликта интересов.

“Соответствующий План действий все еще находится в стадии подготовки”, - написано в документе.

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Еврокомиссия отмечает потребность в структурных реформах таможенной сферы Украины

Еврокомиссия отмечает потребность в структурных реформах таможенной сферы Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Несмотря на определенный прогресс в отдельных сферах, таких, как более направленная координация пограничного контроля и улучшение общения с бизнесом, потребность в существенных реформах сохраняется”, - отмечено в документе.

Еврокомиссия, в частности, подчеркивает, что, по сообщениям импортеров, время растаможивания увеличилось с 2 до 8 дней, а также увеличилось количество физических проверок.

“Таможенная оценка продолжает вызывать серьезную обеспокоенность”, - подчеркнуто в документе.

Еврокомиссия также обратила внимание на то, что, несмотря на определенные позитивные шаги, ситуация после незначительного улучшения вновь ухудшилась в четвертом квартале 2011 года.

“Коррупция остается серьезным препятствием для торговли и бизнес-операций”, - говорится в документе.

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Еврокомиссия до 2013 года намерена усилить энергетическое сотрудничество со странами “Восточного партнерства”

Европейская комиссия до 2013 года намерена усилить энергетическое сотрудничество со странами - участницами программы “Восточное партнерство”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня комиссией Коммюнике для Европарламента, Совета ЕС, Европейского экономического-социального комитета и Комитета регионов ЕС “Восточное партнерство: дорожная карта к осеннему саммиту 2013 года”.

“С целью усиления энергетического партнерства будет продвигаться всеобъемлющая та открытая политика по энергетической безопасности, транспортировке и поставкам (энергоносителей). Реформы секторной политики должны существенно усилиться с целью прогресса в направлении интеграции энергетических рынков”, - сказано в Коммюнике.

Еврокомиссия готова поддерживать деятельность стран - участниц программы “Восточное партнерство” в рамках Соглашения об Энергетическом содружестве, а также способствовать строительству новых энергетических сетей по поставкам газа, нефти и электроэнергии, в том числе разработки проекта по созданию Южного газотранспортного коридора, который даст возможность поставлять газ направления с региона Каспийского моря в ЕС.

Еврокомиссия также ожидает, что ко второй половине 2013 года в странах-партнерах будут разработаны и мероприятия по усилению энергетической эффективности и использованию возобновляемых источников энергетики.

Кроме того, ЕК ожидает дальнейших шагов Армении и Украины по улучшению безопасности АЭС.

Как сообщал УНИАН, Коммюнике Еврокомиссии определяет основные цели “Восточного партнерства” на период до второй половины 2013 года и основные ожидаемые достижения.

Инициатива “Восточное партнерство” была начата в 2009 году, странами - участницами программы являются 6 соседей ЕС: Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Беларусь в связи с проблемами с демократией принимает участие лишь в многостороннем измерении “Восточного партнерства”.

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Еврокомиссия готова сотрудничать со странами “Восточного партнерства” в сфере развития АПК

Брюссель. 15 мая. УНИАН. Еврокомиссия готова сотрудничать со странами - участницами программы “Восточное партнерство” в сфере развития агропромышленного комплекса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня комиссией Коммюнике для Европарламента, Совета ЕС, Европейского экономического-социального комитета и Комитета регионов ЕС “Восточное партнерство: дорожная карта к осеннему саммиту 2013 года”.

“Что касается сельскохозяйственного и сельского развития, работа по подготовке к изучения отрасли начата Программой Европейского соседства для сельскохозяйственного и сельского развития. Ожидается, что Программа поможет странам-партнерам действовать более эффективно на заграничных рынках, получать все преимущества от глубоких и всеобъемлющих зон свободной торговли, а также будет стимулировать развитие внутреннего сельского хозяйства”, - говорится в документе.

Еврокомиссия планирует вести тесный диалог со странами-партнерами для продвижения долговременных стратегий сельскохозяйственного и сельского развития в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами.

С этой целью ЕК совместно со странами-партнерами планирует изучить основы политики в сфере сельского и сельскохозяйственного развития с тем, чтобы определить возможные сферы будущей поддержки.

Кроме того, Еврокомиссия заявила о готовности к тесному сотрудничеству с приморскими странами “Восточного партнерства” для обеспечения стабильного использования рыбных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, Коммюнике Еврокомиссии определяет основные цели “Восточного партнерства” на период до второй половины 2013 года и основные ожидаемые достижения.

Инициатива “Восточное партнерство” была начата в 2009 году, странами - участницами программы являются 6 соседей ЕС: Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Беларусь из-за проблем с демократией принимает участие лишь в многостороннем измерении “Восточного партнерства”.

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Еврокомиссия констатировала применение в Украине выборочного правосудия

Еврокомиссия констатировала применение в Украине выборочного правосудия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация «Европейской политики соседства» в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Значительная обеспокоенность сохраняется относительно уважения к верховенству права и усиления судебной системы. Судебные процессы против лидеров оппозиции и членов бывшего правительства, которые не отвечали международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса, подтвердили понимание, что правосудие применяется избирательно из-за политически мотивированных преследований”, - говорится в документе.

Еврокомиссия отмечает, что более 20 представителей прежнего правительства высокого уровня или находились под следствием, или были осуждены, в том числе бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая в октябре прошлого года была осуждена к 7 годам лишения свободы.

Среди других, в документе упоминаются фамилии бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко.

Еврокомиссия отмечает, что, кроме значительного количества процедурных нарушений, обеспокоенность вызывает также отсутствие лечения заключенных на должном уровне.

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Еврокомиссия: скорость политической ассоциации Украины с ЕС будет зависеть от уважения к общим ценностям

Европейская комиссия отмечает, что скорость политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС будет зависеть от уважения к общим ценностям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня комиссией Коммюнике для Европарламента, Совета ЕС, Европейского экономического-социального комитета и Комитета регионов ЕС “Восточное партнерство: дорожная карта к осеннему саммиту 2013 года”.

“После завершения переговоров по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной на саммите в декабре 2011 года обе стороны достигли общего понимания, что достижения Украины, в частности, относительно уважения к общим ценностям и верховенству права, будут иметь чрезвычайно важное значение для скорости ее политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, в том числе в контексте заключения Соглашения об ассоциации и его последующей реализации”, - отмечается в Коммюнике.

Как сообщал УНИАН, коммюнике Еврокомиссии определяет основные цели “Восточного партнерства” на период до второй половине 2013 года и основные ожидаемые достижения.

Инициатива “Восточное партнерство” была начата в 2009 году, странами - участницами программы являются 6 соседей ЕС: Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Беларусь в связи с проблемами с демократией принимает участие лишь в многостороннем измерении “Восточного партнерства”.