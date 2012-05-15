Москва. Президент Украины Виктор Янукович предложил перенести председательство Украины в СНГ с 2013 на 2014 год в связи с тем, что в 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Украинского государства сказал перед началом неформального саммита глав государств СНГ.

«Украина в 2013 должна председательствовать в СНГ, и я обращаюсь к Вам с пониманием отнестись – в 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ. Я прошу, чтобы следующие по очереди государство, взяло в 2013 году председательство, а в 2014 году Украина готова выполнить эту почетную миссию», - сказал В.Янукович.

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