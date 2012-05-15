Янукович пригласил Путина осуществить государственный визит в Украину

Москва. Президент Украины Виктор Янукович предложил президенту России Владимиру Путину осуществить государственный визит в Украину, в ходе которого посетить Чернобыльскую зону, где сооружается новый саркофаг над 4-м блоком ЧАЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Янукович сказал перед началом неформального саммита глав государств СНГ в Москве.

«Я, Владимир Владимирович, хочу Вам предложить, - пришло время государственного визита (президента России) в Украину. По моему, с 96-го года не было государственного визита», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что в ходе такого визита В.Путин как президент страны активно принимающей участие в строительстве саркофага мог бы посетить ЧАЭС.

«Александр Григорьевич (Лукашенко) пропустил – совершил прогул, тоже Вас приглашаю приехать. Может бы мы все вместе собрались и нашли повод. Это было бы очень хорошо», - сказал он.

В.Янукович также поблагодарил президентов России, Беларуси, Казахстана и Туркмении за свои вклады в фонд строительства саркофага.

Он подчеркнул, что преодоления последствий аварии на ЧАЭС требует консолидации общих усилий на региональном и глобальном уровне.

«Мы открыли начало строительства в этом году и планируем закончить строительство к концу 2014 года проекта «Укрытие». Это уникальный объект. Я понимаю, что это не то место, куда надо стремится делать экскурсии, но при возможности… хочу сказать, что там сделана огромная работа и сделаны все условия, чтобы посмотреть», - сказал он.