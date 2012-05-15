ТОП-10 (15 мая)

Обвал на украинском фондовом рынке вчера стал рекордным

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину уменьшился на 4,4%

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в I квартале уменьшилось на 1,98%

В Украине денежная масса в апреле увеличилась на 0,9%, монетарная база - на 1,6%

НБУ в апреле пополнил свой портфель ОВГЗ на 0,2 млрд грн

Встреча Януковича и Путина: газ, Таможенный союз, СНГ...

Еврокомиссия дала ряд рекомендаций Украине

Экспорт украинского сыра в Россию пока не возобновлен, заявил Присяжнюк

ВР одобрила законопроект о коррекции ставок акциза на рынке нефтепродуктов

Минфин сегодня продал ОВГЗ на 1,66 млрд грн

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Обвал на украинском фондовом рынке вчера стал рекордным

Обвал на украинском фондовом рынке вчера, 14 мая, стал одним из самых значительных на мировом рынке в понедельник, передает корреспондент УНИАН.

К примеру, европейские индексы к закрытию торгов потеряли в среднем 2,1-2,3%, американский рынок по итогам торгов снизился на 0,98-1,06%.

Как отмечают в инвестиционной группе "Укранет", украинский фондовый рынок вчера обвалился к уровням августа 2009 года, потеряв к закрытию 7,34%. В индексной корзине Украинской биржи наблюдались активные распродажи, которые привели к обвалу котировок. Акции Енакиевского метзавода и "Азовстали" сегодня рухнули на 13,1% и 11,3% соответственно, на 9,79% подешевели акции "Укрнафты", а бумаги Авдеевского коксохима обвалились на 8,44%. Июньский фьючерсный контракт упал в цене на 10,67% и на закрытии он торговался по цене 1079,90 грн.

Ожидается, что в ходе сегодняшней сессии на фондовом рынке продолжится падение котировок. Давление на индексы будет по-прежнему оказывать ситуация в Греции, кроме этого, в течение дня будет опубликован обширный блок макроэкономической статистики, в частности, данные по ВВП Франции, Германии и еврозоны, а также данные по розничным продажам и инфляции США.

По словам инвестиционного управляющего Dragon Capital Олега Дрыжака, на украинских фондовых площадках вчера прошли болезненные распродажи, небеспочвенно связанные с негативной динамикой внешних рынков и ухудшенными экономическими и геополитическими ожиданиями. По его информации, к моменту локального открытия европейские и российские площадки, равно как и фьючерс на S&P500, довольно резко нарастили убытки, из-за чего украинский фондовый рынок открыл день гэпом вниз. Как отметил О.Дрыжак, в течение всего вчерашнего дня инвесторы только увеличивали продажи, а многие были вынуждены принудительно закрыть длинные позиции из-за маржин-коллов (уровней, при достижении которого позиции могут быть принудительно закрыты - УНИАН). Именно поэтому, по его словам, большинство ликвидных акций закрыли день глубоко внизу и даже вышли на трехлетние минимумы.

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Объем прямых иностранных инвестиций в Украину уменьшился на 4,4%

В январе-марте 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 885,1 млн долл. США прямых инвестиций, что на 4,4% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 1 апреля 2012 года составил 50 млрд 793,5 млн долл., что на 1,7% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года, и в расчете на одного украинца составляет 1115,7 долл.

Инвестиции поступали из 130 стран мира.

В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 13,66 млрд долл., Германия – 7,47 млрд долл., Нидерланды – 4,91 млрд долл., Российская Федерация – 3,66 млрд долл., Австрия – 3,45 млрд долл., Великобритания – 2,3 млрд долл., Франция – 2,28 млрд долл., Швеция – 1,76 млрд долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,65 млрд долл. и США – 1,04 млрд долл.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 апреля 2012 г. составила 8 млрд 907,7 млн долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 апреля 2012 г. составил 59 млрд 701,2 млн долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 апреля 2012 г. составил 6 млрд 421,4 млн долл., в т.ч. в страны ЕС - 6 млрд 017,3 млн долл. (93,7% общего объема), в страны СНГ - 304,9 млн долл. (4,8%), в другие страны мира - 99,2 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, основной объем направлен на Кипр (90,5%).

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49 млрд 362,3 млн долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.

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Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в I квартале уменьшилось на 1,98%

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-марте 2012 года составило 1 млрд 176,9 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд 200,7 млн долл. в январе-марте 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-марта 2012 года составило 2 млрд 910,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд 733,2 млн долл. против 3 млрд 168,5 млн долл. и 1 млрд 967,8 млн долл. соответственно в январе-марте 2011 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-марте 2012 г. вырос до 20 млрд 580,4 млн долл. (в I кв. 2011 года – 19 млрд 834,9 млн долл.), причем импорт товаров составил 19 млрд 079 млн долл. (в I кв. 2011 года – 18 млрд 516,5 млн долл.), импорт услуг – 1 млрд 501,4 млн долл. (в I кв. 2011 года – 1 млрд 318,4 млн долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-марте 2012 г. вырос до 19 млрд 403,5 млн долл. (в I кв. 2011 года – 18 млрд 634,2 млн долл.). При этом экспорт товаров составил 16 млрд 168,9 млн долл. (в I кв. 2011 года – 15 млрд 348 млн долл.), экспорт услуг – 3 млрд 234,6 млн долл. (в I кв. 2011 года – 3 млрд 286,2 млн долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.

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В Украине денежная масса в апреле увеличилась на 0,9%, монетарная база - на 1,6%

В Украине денежная масса в апреле увеличилась на 0,9% (с начала года - на 1,7%) - до 697,4 млрд грн, монетарная база - на 1,6% (с начала года сократилась на 1,3%) - до 236,8 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в прошлом месяце сократился на 0,8% (с начала года увеличился на 1,4%) - до 496,1 млрд грн. В частности, депозиты юридических лиц сократились на 3% (с начала года - на 7,7%) - до 167,7 млрд грн, депозиты физических лиц увеличились на 0,3% (с начала года на 6,8%) - до 328,4 млрд грн.

Общий объем кредитных вложений вырос на 0,5% (с начала года - на 0,1%) - до 794,4 млрд грн.

Объем корсчетов банков на конец месяца составил 17,1 млрд грн. Норматив обязательных резервов составлял 15,7 млрд грн, из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 6,37 млрд грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец месяца составил 5,7 млрд грн.

В апреле объем мобилизационных операций Нацбанка составил 8,2 млрд грн (с начала года - 9,9 млрд грн), операций по рефинансированию банков - 2,9 млрд грн (с начала года - 13,4 млрд грн).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарная база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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НБУ в апреле пополнил свой портфель ОВГЗ на 0,2 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 0,2 млрд грн (с начала года — на 4,2 млрд грн), сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка Украины в течение марта не проводились.

Через механизм двусторонней котировки НБУ в апреле не проводил операции купли (продажи) ОВГЗ, а с начала года объем покупки госбумаг составил 1,6 млрд грн, продажи — 1,25 млрд грн.

В апреле на первичных аукционах размещались ОВГЗ, номинированные, как в национальной, так и в иностранной валютах. По результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило средств в национальной валюте на сумму 3,8 млрд грн со средневзвешенной доходностью 13,68% годовых (с начала года поступления составили 14,5 млрд грн). Поступления от продажи ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, составили: 79,7 млн долл. по средневзвешенной ставке 9,29% (с начала года в бюджет привлечено 614,1 млн долл.); 71,1 млн евро по средневзвешенной ставке 4,8% (с начала года — 276,3 млн евро).

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за апрель составил 16,8 млрд грн, в том числе основной долг — 11,5 млрд грн, выплата дохода — 5,3 млрд грн.

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Встреча Януковича и Путина: газ, Таможенный союз, СНГ...

Янукович и Путин обсудили создание трехстороннего газового консорциума

Москва. Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой.

«Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы остается», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что Украина не в состоянии модернизировать свою ГТС самостоятельно и сохранить ее как эффективную систему, которая надежно будет поставлять газ в Европу.

«Мы на эту тему также поговорили – интерес сохраняется, но, безусловно, об этом нужно будет говорить тогда, когда мы будем иметь оценку», - заметил глава украинского государства.

Как сообщал УНИАН, победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской ГТС стала «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев). Компания должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, до 1 августа 2012 года.

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Янукович: если Россия снизит цену на газ, то искать альтернативные поставки не надо

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что в случае уменьшения цены на российский газ отпадет необходимость срочно искать альтернативные источники поставок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Украинского государства после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня ситуация является такой, что Россия есть и остается нашим главным партнером, и нам нужно думать, как жить сегодня, завтра и послезавтра, поэтому переговоры переговорами – мы работаем с Туркменистаном, и Азербайджаном, потому что нас не устраивает цена на российский газ», - сказал В.Янукович.

«Как только мы получим нормальную цену, необходимости такой не будет. Пока сложилась ситуация, которая загоняет нас в такой тупик, я бы не сказал, что в глухой угол, но мы обязаны заниматься диверсификацией», - сказал В.Янукович.

По его словам, когда Украина будет иметь альтернативные источники поставок газа, можно будет выбирать из тех, кто даст лучшую цену.

Он отметил, что Украина не отказывается от сотрудничества с российскими партнерами, которые понимают, что «мы не имеем таких денег, чтобы платить за такой дорогой газ».

При этом В.Янукович отметил, что Россия заинтересована продавать больше газа Украине и, учитывая это интересы каждой из сторон, в какой-то из точек они будут совпадать.

«Когда это будет, мы увидим. Вчера были переговоры с “Газпромом”, и министр Бойко был здесь, сегодня они (министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер – УНИАН) не расстаются и ходят рядом как братья», - сказал В.Янукович и отметил, что переговоры с российской стороной продолжаются.

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Украина будет искать взаимовыгодную модель сотрудничества с ТС

Украина будет искать взаимовыгодную модель сотрудничества с Таможенным союзом России, Казахстана и Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Все вопросы, касающиеся интеграции, остаются для нас вопросами, которые мы изучаем. Мы будем искать сегодня модель сотрудничества с Таможенным союзом», - сказал В.Янукович.

При этом он отметил, что Украина в ближайшее время рассмотрит вопрос относительно ратификации Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

«Скорее всего, мы в ближайшее время ратифицируем», - сказал Президент Украины.

В.Янукович заверил, что Украина будет занимать активную позицию в сотрудничестве с СНГ. По его словам, от этого выигрывают все стороны.

При этом Президент отметил, что по итогам 2012 года Украина стала четвертым по объемам торговым партнером России с объемом взаимной торговли 55 млрд дол.

«Эту цифру, как минимум, нужно сохранить, а лучше повысить, и на сегодняшний день идет увеличение товарооборота», - сказал В.Янукович.

Кроме того, В.Янукович отметил, что позиция Украины относительно сотрудничества с ЕврАзЭС не изменилась. По его словам, украинские должностные лица сейчас изучают экономические изменения в странах Таможенного союза.

«Мы увидим результаты и отчеты, и тогда можно будет о чем-то говорить. Сегодня еще рано, но, как говорят наши коллеги, позитива намного больше. У нас нет оснований им не верить, но вы знаете украинский менталитет – нужно увидеть, руками потрогать», - сказал В.Янукович.

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Янукович предложил перенести председательство Украины в СНГ с 2013 на 2014 год

Президент Украины Виктор Янукович предложил перенести председательство Украины в СНГ с 2013 на 2014 год в связи с тем, что в 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Украинского государства сказал перед началом неформального саммита глав государств СНГ.

«Украина в 2013 должна председательствовать в СНГ, и я обращаюсь к Вам с пониманием отнестись – в 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ. Я прошу, чтобы следующие по очереди государство, взяло в 2013 году председательство, а в 2014 году Украина готова выполнить эту почетную миссию», - сказал В.Янукович.

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Еврокомиссия дала ряд рекомендаций Украине

Еврокомиссия рекомендует Украине возобновить сотрудничество c МВФ и обеспечить прозрачность управления финансами

Еврокомиссия рекомендует Украине возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом и обеспечить прозрачность управления государственными финансами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация «Европейской политики соседства» в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

УК рекомендует Украине создать макроэкономические рамки, которые бы позволили возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом, в частности, решить вопрос фискальной стабильности в энергетическом секторе.

Еврокомиссия считает, что Украина должна обеспечить прозрачность и подотчетность управления государственными финансами с целью обеспечения возобновления европейской бюджетной поддержки и макрофинансовой помощи.

Кроме того, в документе содержится рекомендация привести закон о государственной службе в соответствие со стандартами ЕС, что позволит Евросоюзу открыть для Украины программу поддержки на сумму 70 млн. евро.

Еврокомиссия также призвала Украину соблюдать обязательства, предусмотренные Соглашением об Энергетическом содружестве, и продолжать реализацию соответствующих реформ.

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Еврокомиссия отмечает ухудшение бизнес-климата в Украине в 2011 году

Еврокомиссия отмечает ухудшение бизнес-климата в Украине в 2011 году. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Экономические операторы сообщали, что они сталкивались с непредсказуемой регуляторной средой, правила которого нечеткие и непоследовательно применялись, что имело эффект в виде препятствий в развитии бизнеса”, - говорится в документе.

Основными препятствиями на пути развития бизнеса Еврокомиссия называет сообщения о давлении со стороны разнообразных органов власти (налоговой, таможни), а также со стороны правоохранительных органов (полиции, Генеральной прокуратуры, СБУ), коррупцию и общие проблемы с верховенством права.

При этом Комиссия обращает внимание, что позиции Украины в рейтинге Всемирного банка “Doing Business 2012” ухудшились – Украина заняла 152-е место, что на три ступеньки ниже по сравнению с предыдущим годом.

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Еврокомиссия не увидела значительных результатов в борьбе с коррупцией в Украине в 2011 году

Еврокомиссия не увидела значительных результатов в борьбе с коррупцией в Украине в 2011 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Что касается борьбы с коррупцией, не было значительного прогресса в виде результатов”, - подчеркнуто в документе.

Еврокомиссия отмечает, что в 2011 году Украина утратила 18 позиций в Индексе восприятия коррупции, который разрабатывается Transparency International, и заняла 152-к место из 187 возможных.

В документе подчеркивается, что в июле 2011 года в Украине вступил в силу закон о принципах предупреждения и борьбы с коррупцией, вместе с тем, в целом, законодательство в этой сфере остается неполным и не в полной мере отвечает стандартам Совета Европы и ООН.

Еврокомиссия также напоминает, что в октябре 2011 года была одобрена Национальная антикоррупционная стратегия, которая, между тем, не предусматривает решения пакета ключевых вопросов, в частности, создания независимого антикоррупционного органа, специализации и четкого распределения задач между правоохранительными органами, проверки деклараций об активах и решения проблемы конфликта интересов.

“Соответствующий План действий все еще находится в стадии подготовки”, - написано в документе.

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Еврокомиссия констатировала применение в Украине выборочного правосудия

Еврокомиссия констатировала применение в Украине выборочного правосудия. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация «Европейской политики соседства» в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Значительная обеспокоенность сохраняется относительно уважения к верховенству права и усиления судебной системы. Судебные процессы против лидеров оппозиции и членов бывшего правительства, которые не отвечали международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса, подтвердили понимание, что правосудие применяется избирательно из-за политически мотивированных преследований”, - говорится в документе.

Еврокомиссия отмечает, что более 20 представителей прежнего правительства высокого уровня или находились под следствием, или были осуждены, в том числе бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая в октябре прошлого года была осуждена к 7 годам лишения свободы.

Среди других, в документе упоминаются фамилии бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко.

Еврокомиссия отмечает, что, кроме значительного количества процедурных нарушений, обеспокоенность вызывает также отсутствие лечения заключенных на должном уровне.

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Экспорт украинского сыра в Россию пока не возобновлен, заявил Присяжнюк

Экспорт сыра украинских производителей в Российскую Федерацию пока не возобновлен.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН.

«Сегодня пока нет разрешения (на экспорт – УНИАН)», - сказа Н.Присяжнюк.

Он сообщил, что Роспотребнадзор продолжает лабораторные исследования продукции 4-х предприятий Украины, и после получения результатов анализа будет приниматься решение о возобновлении поставок сыра из Украины в Россию.

При этом Н.Присяжнюк подчеркнул, что перед отправкой в Россию продукция прошла лабораторные исследования в Украине, которые подтвердили возможности экспорта сыра в Россию.

«Роспотребнадзор взял на лабораторные анализы сыры 4-х предприятий и сегодня-завтра они должны закончить эту работу. Мы эти образцы проверили у себя в лабораториях, и каких-либо нарушений российских стандартов нет», - сказал Н.Присяжнюк.

«Сегодня-завтра мы получим заключение, и тогда уже будет принято решение российской стороной когда, какие предприятия и в каком объеме, а также на каких условиях будут экспортировать сыр в Российскую Федерацию», - сказал Н.Присяжнюк.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

П.Порошенко сообщил, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым запрещен экспорт продукции в РФ.

26 апреля сообщалось, что Роспотребнадзор завершил проверку четвертого украинского предприятия - «Дубномолоко», которое намерено поставлять сыр на рынок Российской Федерации.

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ВР одобрила законопроект о коррекции ставок акциза на рынке нефтепродуктов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в подраздел 5 раздела ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины» (относительно коррекции ставок акцизного сбора) (№ 10379).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

Как отмечено в объяснительной записке к законопроекту, целью принятия законопроекта является стабилизация цен на моторное горючее в розничной сети для потребителей, уменьшение влияния на социально-экономическое развитие Украины, повышение цен на нефть на мировых рынках, улучшение состояния нефтепродуктообеспечения потребностей отечественных потребителей, в том числе сельхозтоваропроизводителей в периоды проведения полевых работ.

Этот законопроект направлен на создание условий для стабилизации цен на моторное горючее в оптовом и розничном сегментах на рынке нефтепродуктов для потребностей отечественных потребителей.

Согласно законопроекту, до 31 декабря 2012 года, установлена корректирующая сумма к базовым ставкам акцизного налога на нефтепродукты.

Корректирующая сумма не может быть выше, чем 50% от ставки, и будет рассчитываться каждую декаду в зависимости от средней цены барреля нефти Brent (DTD), сложившейся на бирже ІСЕ за предыдущую декаду.

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Минфин сегодня продал ОВГЗ на 1,66 млрд грн

Министерство финансов Украины сегодня от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 1,66 млрд грн, что в 1,7 раза больше, чем по результатам предыдущего аукциона, который состоялся 8 мая т.г. (974 млн грн), говорится в сообщении Минфина.

От продажи ОВГЗ было привлечено: сроком обращения 12 месяцев — 10,995 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14% годовых; индексированных трехлетних бумаг — 850 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,3% годовых; облигаций сроком обращения 7 лет — 801,942 млн грн по средневзвешенной ставке 14,13%.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса назвал “рыночной стороной” аукциона минимальные продажи годовых облигаций. Удачное размещение индексированных бумаг он объясняет необходимостью банков исправлять ситуацию по лимитам длинной валютной позиции, что позволяет раз за разом размещать индексные бумаги.

Сюрпризом аукциона эксперт назвал очередное удачное размещение семилетних ОВГЗ, а неожиданностью - нежелание Минфина удовлетворять биды по валютным бумагам на уровне 9,3%. Ранее такой уровень заявок всегда был гарантией получения бумаг, но в этот раз правительство отклонило обе поданные заявки.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

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