Встреча Януковича и Путина: газ, Таможенный союз, СНГ...

Янукович и Путин обсудили создание трехстороннего газового консорциума

Москва. Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой.

«Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы остается», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что Украина не в состоянии модернизировать свою ГТС самостоятельно и сохранить ее как эффективную систему, которая надежно будет поставлять газ в Европу.

«Мы на эту тему также поговорили – интерес сохраняется, но, безусловно, об этом нужно будет говорить тогда, когда мы будем иметь оценку», - заметил глава украинского государства.

Как сообщал УНИАН, победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской ГТС стала «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев). Компания должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, до 1 августа 2012 года.

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Янукович: если Россия снизит цену на газ, то искать альтернативные поставки не надо

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что в случае уменьшения цены на российский газ отпадет необходимость срочно искать альтернативные источники поставок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Украинского государства после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня ситуация является такой, что Россия есть и остается нашим главным партнером, и нам нужно думать, как жить сегодня, завтра и послезавтра, поэтому переговоры переговорами – мы работаем с Туркменистаном, и Азербайджаном, потому что нас не устраивает цена на российский газ», - сказал В.Янукович.

«Как только мы получим нормальную цену, необходимости такой не будет. Пока сложилась ситуация, которая загоняет нас в такой тупик, я бы не сказал, что в глухой угол, но мы обязаны заниматься диверсификацией», - сказал В.Янукович.

По его словам, когда Украина будет иметь альтернативные источники поставок газа, можно будет выбирать из тех, кто даст лучшую цену.

Он отметил, что Украина не отказывается от сотрудничества с российскими партнерами, которые понимают, что «мы не имеем таких денег, чтобы платить за такой дорогой газ».

При этом В.Янукович отметил, что Россия заинтересована продавать больше газа Украине и, учитывая это интересы каждой из сторон, в какой-то из точек они будут совпадать.

«Когда это будет, мы увидим. Вчера были переговоры с “Газпромом”, и министр Бойко был здесь, сегодня они (министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер – УНИАН) не расстаются и ходят рядом как братья», - сказал В.Янукович и отметил, что переговоры с российской стороной продолжаются.

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Украина будет искать взаимовыгодную модель сотрудничества с ТС

Украина будет искать взаимовыгодную модель сотрудничества с Таможенным союзом России, Казахстана и Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Все вопросы, касающиеся интеграции, остаются для нас вопросами, которые мы изучаем. Мы будем искать сегодня модель сотрудничества с Таможенным союзом», - сказал В.Янукович.

При этом он отметил, что Украина в ближайшее время рассмотрит вопрос относительно ратификации Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

«Скорее всего, мы в ближайшее время ратифицируем», - сказал Президент Украины.

В.Янукович заверил, что Украина будет занимать активную позицию в сотрудничестве с СНГ. По его словам, от этого выигрывают все стороны.

При этом Президент отметил, что по итогам 2012 года Украина стала четвертым по объемам торговым партнером России с объемом взаимной торговли 55 млрд дол.

«Эту цифру, как минимум, нужно сохранить, а лучше повысить, и на сегодняшний день идет увеличение товарооборота», - сказал В.Янукович.

Кроме того, В.Янукович отметил, что позиция Украины относительно сотрудничества с ЕврАзЭС не изменилась. По его словам, украинские должностные лица сейчас изучают экономические изменения в странах Таможенного союза.

«Мы увидим результаты и отчеты, и тогда можно будет о чем-то говорить. Сегодня еще рано, но, как говорят наши коллеги, позитива намного больше. У нас нет оснований им не верить, но вы знаете украинский менталитет – нужно увидеть, руками потрогать», - сказал В.Янукович.

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Украина призывает учитывать интересы всех стран СНГ при создании новых интеграционных объединений – Янукович

Украина призывает учитывать интересы всех стран СНГ при создании новых интеграционных объединений на постсоветском пространстве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович перед началом неформального саммита глав государств СНГ в Москве.

«Мы исходим из необходимости поиска такой модели, которая бы учитывала национальные интересы как нашей страны, так и стран этих новых (Таможенный союз, ЕврАзЭс – УНИАН) объединений», - сказал В.Янукович и добавил, что украинские эксперты изучают нормативную базу и опыт работы Таможенного союза.

По его словам, Украина заинтересована в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с этими объединениями.

«Перспективным может быть на данном этапе взаимодействие между Украиной и странами Таможенного союза непосредственно на секторальном уровне. Прежде всего, в сферах энергетики, машиностроения, высоких технологий, а также в контексте унификации технических регламентов», - сказал он.

Он выразил надежду, что СНГ останется площадкой для сотрудничества всех стран постсоветского пространства, независимо от их принадлежности к тем или иным интеграционным объединениям.

«Мы рассчитываем, что СНГ останется той общей площадкой, которая позволит развивать нам многостороннее сотрудничество с учетом всех государств-членов СНГ и отдельных стран, входящих в Таможенный Союз и ЕвраАзЭс», - сказал он.

При этом В.Янукович призвал избегать политизации деятельности.

«Будучи активным участником СНГ Украина заинтересована, чтобы все актуальные проблемные вопросы решались в рамках оправдавших себя форматов переговорного процесса, без излишней политизации», - заявил он.

Кроме того, Президент Украины сообщил о договоренности провести в конце сентября в Ялте заседание совета Глав правительств СНГ и бизнес-форум государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи».

«Мы рассчитываем на участие представительных деловых кругов стран-участниц СНГ в ялтинском форуме», - сказал он.

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В июле состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии

В июле нынешнего года состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой.

«Мы договорились, что в середине июля состоится межгосударственная комиссия», - сказал В.Янукович. Он заметил, что до этого времени на уровнях подкомиссий должны быть подготовлены проекты решений, которые будут вынесены на рассмотрение президентов.

По его словам, на сегодняшний день накопились много вопросов и во время заседания они будут решены.

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Янукович предложил перенести председательство Украины в СНГ с 2013 на 2014 год

Президент Украины Виктор Янукович предложил перенести председательство Украины в СНГ с 2013 на 2014 год в связи с тем, что в 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Украинского государства сказал перед началом неформального саммита глав государств СНГ.

«Украина в 2013 должна председательствовать в СНГ, и я обращаюсь к Вам с пониманием отнестись – в 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ. Я прошу, чтобы следующие по очереди государство, взяло в 2013 году председательство, а в 2014 году Украина готова выполнить эту почетную миссию», - сказал В.Янукович.

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Янукович пригласил Путина осуществить государственный визит в Украину

Президент Украины Виктор Янукович предложил президенту России Владимиру Путину осуществить государственный визит в Украину, в ходе которого посетить Чернобыльскую зону, где сооружается новый саркофаг над 4-м блоком ЧАЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Янукович сказал перед началом неформального саммита глав государств СНГ в Москве.

«Я, Владимир Владимирович, хочу Вам предложить, - пришло время государственного визита (президента России) в Украину. По моему, с 96-го года не было государственного визита», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что в ходе такого визита В.Путин как президент страны активно принимающей участие в строительстве саркофага мог бы посетить ЧАЭС.

«Александр Григорьевич (Лукашенко) пропустил – совершил прогул, тоже Вас приглашаю приехать. Может бы мы все вместе собрались и нашли повод. Это было бы очень хорошо», - сказал он.

В.Янукович также поблагодарил президентов России, Беларуси, Казахстана и Туркмении за свои вклады в фонд строительства саркофага.

Он подчеркнул, что преодоления последствий аварии на ЧАЭС требует консолидации общих усилий на региональном и глобальном уровне.

«Мы открыли начало строительства в этом году и планируем закончить строительство к концу 2014 года проекта «Укрытие». Это уникальный объект. Я понимаю, что это не то место, куда надо стремится делать экскурсии, но при возможности… хочу сказать, что там сделана огромная работа и сделаны все условия, чтобы посмотреть», - сказал он.