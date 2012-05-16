Беларусь в 2013 году может получить председательство в СНГ вне очереди

Минск. Беларусь может получить председательство в СНГ в 2013 году вне очереди.

Об этом сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь представитель Исполкома СНГ.

«Так как Президент Украины предложил перенести председательство Украины в СНГ с 2013 года на 2014 год, то следующим по очереди государством, согласно русскому алфавиту, является Беларусь», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Азербайджану и Армении функции председательства в СНГ не предоставляются.

Как сообщал УНИАН, перед началом неформального саммита глав государств СНГ 15 мая в Москве Президент Украины Виктор Янукович предложил перенести председательство Украины в СНГ с 2013 на 2014 год в связи с тем, что в 2013 году Украина председательствует в ОБСЕ.