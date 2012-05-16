ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Спасибо чуме: эпидемия в России даст возможность Украине нарастить поставки пшеницы на экспорт» пишет: эпидемия африканской чумы свиней, очередной раз разразившаяся в России, может блокировать поставки зерна из страны, если импортеры откажутся от продукции из неблагополучного региона. Украина готова заполнить освободившуюся нишу…

http://delo.ua/business/spasibo-chume-epidemija-v-rossii-dast-vozmozhnost-ukraine-narasti-177787/

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Также «Дело» в публикации «Лукашенко отказался продавать крупнейшее предприятие страны» пишет: Белоруссия никогда не отдаст контроль в "Беларуськалии". Об этом заявил первый вице-премьер республики Владимир Семашко. Еще в начале мая президент Александр Лукашенко говорил обратное и даже называл цену актива — $30 млрд…

http://delo.ua/business/lukashenko-otkazalsja-prodavat-krupnejshee-predprijatie-strany-177813/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Уценили по достоинству» пишет: Евросоюз переходит к жесткой критике Украины. Вчера по итогам заседания Совета по сотрудничеству Украины и Евросоюза представители ЕС заявили, что ожидают от Киева возврата к соблюдению европейских ценностей. При этом часть руководителей Евросоюза отказались от встречи с премьер-министром Николаем Азаровым…

http://www.kommersant.ua/doc/1934778

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Также «Коммерсант» в публикации «Проверочная работа» пишет: в Партии регионов подготовили законопроект, призванный повысить ее популярность среди предпринимателей. Предлагается запретить контролирующим органам проверять предприятия на основании анонимной информации. А плановые проверки компаний проводить не чаще одного раза в пять лет…

http://www.kommersant.ua/doc/1934894

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«Коммерсант» в публикации «Разрыв связи» пишет: "Киевстар" и МТС — два крупнейших оператора мобильной связи — не смогли договориться об условиях взаимного соединения сетей…

http://www.kommersant.ua/doc/1934976

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Газета «Сегодня» в публикации «Скандальные стройки Киева: фамилии владельцев, миллионые штрафы и взятка судье» пишет: владелец церкви-мансарды на Оболони — бизнесмен Геник Кесов. Еще в 2010-м Черновецкий дал ему разрешение на строительство…

http://www.segodnya.ua/news/14377863.html

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Также «Сегодня» в публикации «Рада хочет выкупать земли под общественные нужды» пишет: Верховная Рада приняла за основу законопроект о прекращении права пользования земельными участками государственной, коммунальной и частной собственности, отчуждении и выкупа участков и расположенной на ней недвижимости при землеотводе для общественных нужд или общественной необходимости…

http://www.segodnya.ua/news/14377962.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Медведев сформировал «правительство на вырост» пишет: президент Владимир Путин оставляет в исполнительной власти свою группу влияния: Минфин, Минэкономразвития и ФАС. На остальные места в правительстве Дмитрий Медведев выбирал «новых» и «молодых»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1745641/kvota_prezidenta

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Издание «Известия» в публикации «Зарплаты в обязательном порядке переведут на безнал» пишет: по задумке Минфина, все крупные и средние работодатели будут перечислять деньги сотрудникам исключительно на банковские карты…

http://www.izvestia.ru/news/524494

(УНИАН)