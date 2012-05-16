В УНИАН назначен новый шеф-редактор

Шеф-редактором Украинского независимого информационного агентства новостей (УНИАН) назначен Михаил Ганницкий, который раньше исполнял обязанности заместителя главного редактора ИА «УНИАН». Главный редактор агентства Александр Харченко перемещен на должность главного редактора веб-сайта агентства (УНИАН создан в 1993 г., А.Харченко работал на должности главного редактора УНИАН почти 15 лет - ред.).

Михаил Ганницкий с декабря прошлого года также является шеф-редактором компании «1+1 Интернет», которая управляет интернет-проектами Группы «1+1», и с конца 2011 года по совместительству работал в УНИАН. До работы в Группе «1+1» он занимал должность главного редактора сайта segodnya.

«Надеюсь, что с вступлением Михаила в новую должность нам удастся ускорить процесс позитивных преобразований в агентстве с тем, чтобы сделать его прибыльной и влиятельной медиа-компанией на отечественном рынке, - прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор УНИАН Вадим Осадчий. - Первоочередные задачи - нарастить клиентскую базу подписчиков агентства, улучшив качество и количество эксклюзивных новостей, которые публикуются ежедневно, и повысить посещаемость веб-сайта unian.ua. Для выполнения этой задачи нам должны помочь опыт и знание Александра Харченко, который теперь вплотную займется веб-ресурсом».

По словам Михаила Ганницкого, работу на новом для него участке предстоит выполнить большую, но это будет интересно: «УНИАН - агентство, компания - имеет мощную историю, большой репутационный потенциал и доверие - клиентов и читателей. Вместе с тем, в ряде направлений своей работы агентство немного отстало от темпов развития рынка. Мне кажется, что более эффективное использование имеющихся в компании ресурсов позволит закрепить за УНИАН лидирующие позиции на украинском медиа-рынке».

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года коллективу УНИАН был представлен новый генеральный директор - Вадим Осадчий. Олег Наливайко, который был генеральным директором агентства с 2002 года, назначен на должность Президента УНИАН. В конце апреля т.г. О.Наливайко был избран председателем Национального союза журналистов Украины. На протяжении последних 6 месяцев на должности топ-менеджеров агентства в целом назначены 4 новых сотрудника - Михаил Ганницкий (с декабря 2011 г. - зам. главреда, с середины мая 2012 - главред), Вадим Осадчий (с февраля т.г. - генеральный директор), Юрий Куликов (с марта т.г. - заместитель главного редактора), Николай Кондратенко (с мая - руководитель департамента интернет-проектов).