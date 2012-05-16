Азаров согласился на предложение Европы направить к Тимошенко врачей и юристов

Брюссель. Премьер-министр Украины Николай Азаров согласился на предложение президента Европейского парламента Мартина Шульца направить к бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко врачей и юристов на второй процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров и М.Шульц сообщили журналистам в Брюсселе после завершения встречи.

«Мы обменялись нашими разными точками зрения. И мы пришли к определенному общему мнению», - сказал М.Шульц.

Он отметил, что предложил украинскому премьеру дать разрешение на направление к Ю.Тимошенко группы врачей, которая будет сформирована под эгидой Европарламента, а также предоставить доступ группе экспертов к участию во втором судебном процессе против Ю.Тимошенко.

«Я попросил согласиться на то, чтобы группа представителей высокого уровня от нас могла приехать в Украину и наблюдать за вторым процессом», - сказал М.Шульц.

Он отметил, что сразу после завершения пресс-конференции начнет обращаться к лицам высокого уровня, признанным международным сообществом, возможно, с опытом работы в правительстве, которые бы могли наблюдать за полным обеспечением прав Ю.Тимошенко во время второго процесса, а также способствовать тому, чтобы этот процесс отвечал международным стандартам.

«Это очень дальновидный шаг (со стороны премьер-министра Украины – УНИАН), это шаг в новом направлении, он может способствовать возобновлению доверия», - сказал он.

В свою очередь Н.Азаров подтвердил свое согласие с предложениями М.Шульца.

«Я констатирую наше согласие на предложения президента», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что, в частности, согласен с предложением относительно направления группы врачей, которые вместе с немецкими врачами смогут оказать медицинскую помощь Ю.Тимошенко.

«Я, правда, отметил, что для этого должно быть согласие самой Ю.Тимошенко», - сказал Н.Азаров.

Он также заявил, что представители украинской власти согласуют с представителями Европарламента кандидатуры наблюдателей за вторым процессом против Ю.Тимошенко, а также формы их участия в этом процессе.

«Безусловно, это должно укладываться в действующее у нас законодательство», - отметил украинский премьер.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова на 21 мая перенес рассмотрение дела Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

19 апреля государственные обвинители по этому делу против Ю.Тимошенко заявили, что экс-премьер обвиняется по трем пунктам: организация разворовывания бюджетных средств и покушение на разворовывание средств из госбюджета на сумму 25 млн. грн; уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн. грн; использование платежной карточки иностранной компании, со счета какой Ю.Тимошенко использовала почти 1 млн долларов на расчеты в дорогих гостиницах и ресторанах, не оплатив налогов из этой суммы.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.