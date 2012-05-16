Анонс на 17 мая

* Состоится открытие III Международной конференции по лизингу «Уроки кризиса и перспективы развития лизинга в Украине». Спикеры конференции - европейские эксперты рынка лизинга, руководители ведущих украинских компаний, известные экономисты и финансисты. В программе: итоги года (Украина, Европа), прогнозы (макроэкономика и финрынок), финансирование автоиндустрии, сельского хозяйства и другие темы. Доставка журналистов к месту проведения - специальным транспортом, от помещения УНИАН (Крещатик 4), есть возможность выбрать рейс: в 8-30 и 11-00. При аккредитации необходимо указать тот рейс, который Вам больше подходит. Телефоны для аккредитации: 050 410 42 34, 044 521 97 26, 050 388 43 34.

* Пресс-конференция на тему: «Эксперименты на Большом адронном коллайдере: новые открытия, вклад Украины в европейскую науку». Участники: британский ученый, советник ген. директора ЦЕРН по международному сотрудничеству, Clerk Maxwell Professor of Theoretical Physics at King's College London John Ellis; зав.отделом физики высоких плотностей энергии Института теоретической физики им.Боголюбова НАН Украины, представитель Украины в ЦЕРН Геннадий Зиновьев.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Планируется проведение брифингов с участием министра иностранных дел К.Грищенко, министра образования и науки, молодежи и спорта Д.Табачника, первого зам.министра юстиции И.Емельяновой.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция, посвященная Всеукраинскому съезду малого и среднего бизнеса на тему: «Почему политика дерегулирования содержит признаки провала? Как создать условия для развития частной инициативы в Украине?». Будут озвучены требования предпринимателей к политикам, обнародованы 7 налоговых предложений, а также представлена ​​модель условий ведения бизнеса в Украине, которая обеспечит развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест. Участники: председатель ВО малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан, председатель Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец, председатель Всеукраинского профсоюза «Єднання» Наталья Кожевина, председатель ВОО «Украинская стратегия» Анатолий Пинчук, председатель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Генрих Людкевич.

* Начнется I Польско-украинский форум возобновляемой энергии. Организаторы - Польско-украинская Хозяйственная Палата, Совет предпринимателей при КМУ, польское Общество возобновляемой энергии и Киевский международный энергетический клуб.

* Пресс-конференция, посвященная результатам нового проекта Европейской Бизнес Ассоциации - Налогового Индекса - опроса членов Ассоциации по показателям работы налоговых органов Украины в 2011 году в контексте эффективности налогового администрирования и законодательства, качества администрирования налогообложения и др. Участники: Томаш Фиала, президент ЕБА, ген.директор Dragon Capital; Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА; Владимир Котенко, председатель Налогового комитета Ассоциации, Алена Попова, директор InMind.

* Состоятся АгроДебаты на тему: «Животноводство в Украине - шансы на быстрое возрождение?». Организаторы: Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и агентство «Agrievent» при поддержке Министерства агрополитики и продовольствия Украины. Приглашены: Алекс Лисситса, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»; Николай Присяжнюк, министр аграрной политики и продовольствия Украины, Григорий Калетник, глава комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВРУ, Иван Бисюк, глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины; Виктор Слаута, советник Президента Украины, Андрей Гетя, директор Департамента рынков животноводства Министерства агрополитики и продовольствия Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: "Проблемы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов и других силовых структур. Реалии и перспективы". Организатор - Киевское областное местное отделение ВОО «Общество украинских офицеров». Участники: Виктор Задворный, глава Киевского областного отделения ВОО «Общество украинских офицеров"; Галина Косян, зам.председателя ВГО ОУО; Владимир Шеремета, глава Всеукраинской ассоциации спецподразделений «К» СБУ; Вячеслав Пионтковский, член правления ВОО «Общество украинских офицеров», Сергей Боричевский, член Центрального совета ВОО ОУО, юрист, соавтор проекта, Антон Варварич, член Центрального совета ВОО ОУО и др.

* Пресс-конференция на тему: «Что подсунут украинцам в новом Трудовом кодексе?». Участники: ведущий эксперт Центра Разумкова, бывший первый зам.министра труда и социальной политики Павел Розенко и эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

* Пресс-конференция на тему: "Как повлияет Евро-2012 на курс гривни?". Участники: эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук и финансовый и экономический аналитик Олег Шейко.

* Состоится международная конференция: «Украина – Техас. Пути будущего сотрудничества». Организаторы: Международный Фонд Блейзера и Американско-Украинский Деловой Совет. Участники: Майкл Блейзер, президент Международной инвестиционной компании SigmaBleyzer, Тэн Паркер, член палаты представителей штата Техас, США Светлана Гуменюк, глава департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей ГНСУ, Михаил Бно-Айриян, ответственный секретарь Совета экспортеров при МИД, Сергей Евтушенко, руководитель InvestUkraine.

* Состоится официальное открытие терминала международного аэропорта «Киев». В программе: пресс-конференция с руководством аэропорта, компанией «Мастер Авиа», «Визз Эйр Украина»; экскурсия по новому терминалу; презентация терминала.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, в повестку дня которого включены вопросы: Информация рабочей группы Комиссии о результатах выездного заседания от 3-4 апреля 2012 года на предприятии ОАО «Одесский припортовый завод» и АО «Машиностроительное производственное объединение «Орион». О комплексном плане мер по урегулированию проблемных вопросов АО «Машиностроительное производственное объединение «Орион», разработанном Фондом государственного имущества Украины.

14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Состояние автомобильной промышленности в Украине и комплекс мероприятий по улучшению отечественного автопроизводства". Представители ведущих украинских автомобильных заводов обсудят проблемы украинского автопрома состоянием на 2012 год, а также необходимые меры и инициативы со стороны правительства по предотвращению вытеснения отечественного производства. Участники: президент Ассоциации «Укравтопром» Михаил Резник, председатель Совета Ассоциации «Укравтопром» и председатель Наблюдательного Совета ЗАО «Еврокар» Олег Боярин, президент Корпорации «Богдан» Олег Свинарчук, вице-президент Ассоциации« Укравтопром» Юхим Хазан (Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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