Главой Представительства ЕС в Украине вместо Тейшейры назначен Томбинский

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон назначила главой Представительства Европейского Союза в Украине Яна Томбинского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС.

Нынешний посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра назначен главой Представительства ЕС в Кабо-Верде.

***Я.Томбинский с 2007 года был послом Польши в Евросоюзе. До этого он был главой дипломатических представительств Республики Польша во Франции, Словении и Боснии и Герцеговине.

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