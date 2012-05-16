ТОП-10 (16 мая)

Сыры двух украинских производителей вновь вызвали претензии у России

"Нафтогаз" прогнозирует среднегодовую стоимость газа на уровне 440 долл.

"Черноморнефтегаз" ввел в эксплуатацию плавучую буровую установку «Петр Годованец»

На модернизацию систем ЖКХ необходимо более 700 млрд грн - Минрегион

НБУ наделил себя полномочиями идентифицировать банковскую группу

Убыток металлургической отрасли Украины за 1-й квартал вырос в 3,6 раза

Законопроект об усовершенствовании процедуры банкротства вынесен на общественное обсуждение

ФГИУ в июне выставит на продажу блокпакеты «Николаев-» и «Ивано-Франковскгаза»

Rozetka.ua обжаловала в суде претензии налоговиков, сообщил Клименко

Главой Представительства ЕС в Украине вместо Тейшейры назначен Томбинский

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Сыры двух украинских производителей вновь вызвали претензии у России

Москва. Роспотребнадзор в ходе лабораторного контроля обнаружил недостатки в образцах сыра двух украинских заводов, которые ранее получили разрешение возобновить поставки своей продукции на российский рынок, анализ образцов с двух других предприятий пока не завершен.

Об этом сегодня сообщил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает РИА "Новости".

"У нас есть образцы с четырех заводов, которые мы проверили на месте, около 30 партий. Сейчас практически завершена работа по образцам двух заводов - "Гадячсыр" и "Прометей" филиала "Менский". Те данные, которые есть, оставляют вопросы по качественным показателям. В конце дня выпишут им эти результаты, и мы примем окончательное решение. Остальные два завода находятся в работе. Мы не склонны затягивать (проверки и принятие итогового решения)", - сказал Г.Онищенко.

Вчера министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что они рассчитывают возобновить поставки сыров на рынок РФ в ближайшие дни. По его словам, продукция четырех заводов, подготовленная для экспорта, прошла внутренний лабораторный контроль в Украине. Никаких нарушений, в том числе в отношении российских технологических стандартов, выявлено не было. Министр добавил, что в настоящее время украинская продукция проходит встречный контроль российскими специалистами.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

11 мая Роспотребнадзор заявил, что готов разрешить четвертому предприятию - «Дубномолоко» - возобновить поставки сыров в Россию.

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"Нафтогаз" прогнозирует среднегодовую стоимость газа на уровне 440 долл.

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует среднегодовую цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин сегодня на базе бурения и обустройства ГАО «Черноморнефтегаз» в г. Черноморское (АР Крым), выступая на торжественном митинге по случаю ввода в эксплуатацию СПБУ «Петр Годованец».

«В этом году планируем закупить 27 млрд кубометров газа, среднегодовая цена на который составит 440 долл. за тыс. куб. м», - сказал он.

По словам председателя правления НАКа, за последние несколько лет цена на поставляемый в Украину газ увеличилась в три раза – с 179 долл. в 2008 году до 425 долл. в 2012 году.

«В среднем Украина платит за импортируемый природный газ около 1 млрд долл. каждый месяц. За год получается сумма, равная стоимости 28 таких буровых установок, как «Петр Годованец». Таким образом, при текущих ценах на природный газ в 425 долл. уже первый миллиард кубометров, добытый с помощью этой буровой, компенсирует ее стоимость», - добавил Е.Бакулин.

Напомним, сегодня "Черноморнефтегаз" ввел в эксплуатацию СПБУ "Петр Годованец".

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.

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"Черноморнефтегаз" ввел в эксплуатацию плавучую буровую установку «Петр Годованец»

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» ввело в эксплуатацию Самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Петр Годованец», передает корреспондент УНИАН.

Как отметил на митинге по случаю ввода в эксплуатацию СПБУ председатель правление НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин, новая СПБУ в начале июня уже станет на точку бурения на платформе Одесского газового месторождения на шельфе Черного моря.

«Мы надеемся, что, имея такое современное оборудование, Украина сможет занять лидирующие позиции по добыче углеводородов в Черноморском регионе. В скором будущем «Черноморнефтегаз» не только значительно ускорит разработку шельфа, но и будет предоставлять консультационную и техническую помощь другим странам, проводящим добычу в Черном море», - сказал Е.Бакулин.

Вместе с тем он отметил: «Можно с уверенность заявить, что вопреки всем возможным провокациям, призванным не допустить усиления позиций Украины в энергетической сфере, мы продолжим начатую работу по переоснащению своих добывающих мощностей».

Также Е.Бакулин сообщил, что при текущих ценах на природный газ в 425 долл. за тыс. куб. м уже первый миллиард кубометров, добытый с помощью этой новой буровой установки, компенсирует ее стоимость.

В свою очередь, председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Валерий Ясюк отметил, что к 2015 году компания сможет утроить добычу природного газа в украинском секторе шельфа Черного моря.

«Новое оборудование позволит уже в 2014 году полностью обеспечить крымских потребителей добытым на шельфе энергоресурсом. К 2015 году объем добычи на шельфе достигнет 3,2 млрд куб. м, а в «Черноморнефтегазе» будет создано не менее 1000 рабочих мест.

Планируется, что подача газа с Одесского месторождения на материк будет осуществлена уже в начале нового отопительного сезона – октябрь-ноябрь 2012 года.

Как сообщал УНИАН, СПБУ «Петр Годованец» прибыла на базу бурения и обустройства ГАО «Черноморнефтегаз» у крымского поселка Черноморское 10 мая. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент выявлено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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На модернизацию систем ЖКХ необходимо более 700 млрд грн - Минрегион

В Украине на модернизацию систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо более 700 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на министра Анатолия Близнюка.

«Никакие бюджетные программы, хотя мы и будем за них бороться, не смогут обеспечить даже одного процента инвестиционной потребности коммунальных предприятий. Не решит эту проблему и привычное повышение стоимости коммунальных услуг. Нельзя сегодняшние проблемы решать старыми, вчерашними методами. Актуальным является внедрение рыночных отношений в системах жизнеобеспечения», - отметил глава Минрегиона.

По мнению А.Близнюка, суть реформы ЖКХ заключается не только в проведении технических мероприятий, но и в привлечении всех возможных форм финансирования в отрасль.

«Наша главная задача - создание благоприятных условий для бизнеса в идеологии Закона Украины «О государственно-частном партнерстве». Мы понимаем, что будущее ЖКХ - это нормальный рентабельный бизнес в сфере жизнеобеспечения», - сказал министр.

По его словам, Минрегион работает над созданием благоприятных условий для развития государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.

«Задача государства - предложить правильный и справедливый договор с концессионером. В ближайшее время Кабмин выйдет с законодательной инициативой об определении принципов, на которых государство будет сдавать коммунальную собственность в аренду и концессию. Речь идет об обязательных инвестициях концессионера в техническое перевооружение, что даст ему возможность снизить расходы и себестоимость. Главный принцип - вкладывайте деньги и снижайте себестоимость», - сказал А.Близнюк.

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НБУ наделил себя полномочиями идентифицировать банковскую группу

Национальным банк Украины (НБУ) наделил себя полномочиями идентифицировать банковскую группу. Это предусмотрено в Положении о порядке идентификации и определения банковских групп, утвержденном постановлением НБУ №134 от 9 апреля 2012 года.

«Национальный банк идентифицирует банковскую группу, которая не была идентифицирована контролером, на основании информации, полученной, в том числе при осуществлении банковского надзора, от других государственных органов, осуществляющих регулирование рынков финансовых услуг, иностранных органов надзора», - говорится в документе.

По результатам идентификации НБУ будет требовать от контролера банковской группы выполнения норм вышеуказанного Положения и предоставления ответственным лицом сведений о банковскою группе.

Нацбанк будет признавать банковскую группу на основании имеющейся информации в случае, если контролер банковской группы не обеспечит предоставление необходимых сведений о банковской группе или обоснованных, документально подтвержденных возражений относительно ее существования.

Контролер, из числа участников банковской группы, определяет ответственное лицо, которое будет отвечать за координацию действий в банковской группе, а также, среди прочего, и за предоставление необходимой информации регулятору. До дня согласования Национальным банком ответственного лица ответственным лицом является банк - участник банковской группы с наибольшим значением активов за последний отчетный период (квартал).

Постановление №134 вступит в силу после его официального обнародования.

Кроме того, Нацбанк разработал проект Положения о порядке регулирования деятельности банковских групп, текстом которого располагает УНИАН.

Проектом документа предусмотрено, что в рамках банковских групп могут быть определены три подгруппы. В кредитно-инвестиционную подгруппу будут входить банки и другие участники банковской группы (кроме страховых компаний), в страховую подгруппу входят страховые компании. Также подгруппа может быть определена по географическому критерию, в которую могут входить участники банковской группы независимо от видов их деятельности.

НБУ предлагает установить порядок расчета консолидированного регулятивного капитала банковской группы, а также требования относительно достаточности регулятивного капитала банковской группы и ее подгрупп.

Регулятор также предлагает установить обязательные экономические нормативы для банковских групп, в большей мере аналогичные тем, которые должны выполнять украинские банки. Среди них: норматив адекватности капитала банковской группы, соотношение регулятивного капитала к совокупным активам и обязательствам, нормативы ликвидности, кредитного риска и т. д.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года был принят Закон Украины N 3394-VI "О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно надзора на консолидированной основе".

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Убыток металлургической отрасли Украины за 1-й квартал вырос в 3,6 раза

Отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургической отрасли Украины за 1-й квартал 2012 года увеличился относительно 1-го квартала 2011 года в 3,6 раза – до 5,3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий Харахулах сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

По его словам, за указанный период чистый доход метпредприятий от реализации продукции сократился на 12,1%, или на 5,3 млрд грн, – до 38,3 млрд грн. Рентабельность реализованной продукции составила «минус» 11% против «минус» 2,5% по итогам 1-го квартала 2011 года.

В.Харахулах отметил, что затраты металлургов на 1 грн произведенной продукции выросли с 102,5 коп. в январе-марте 2011 года до 112,4 коп. за аналогичный период текущего года.

«Если уровень производства в 1-м квартале 2012 года незначительно отличается от такого же периода прошлого года, то в вопросах финансово-экономического состояния метпредприятий картина непригляднейшая. Незначительное снижение цен на сырьевые ресурсы при опережающих снижениях цен на металлопродукцию не позволяет металлургам выйти хотя бы на нулевую рентабельность, кроме одного предприятия – «Арселор Миттал Кривой Рог». Работая практически в равных условиях производства и рынка, это предприятие во все времена показывало лучший результат при всех хороших результатах наших металлургов», - уточнил В.Харахулах.

По его словам, основными причинами увеличения убытков является рост цен на энергоносители и грузоперевозки.

«С начала года цена на газ выросла относительно 1-го квартала прошлого года на 52%, что увеличило затраты металлургов на 2 млрд грн. Стоимость электроэнергии выросла на 21,2% - 550 млн грн дополнительных затрат. В связи с реформированием «Укрзализныци», металлурги также увеличили затраты на грузоперевозки за 4 месяца текущего года на 340 млн грн», - подчеркнул В.Харахулах.

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Законопроект об усовершенствовании процедуры банкротства вынесен на общественное обсуждение

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам банкротства”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, изменения в ряд законодательных актов, которые регулируют в стране процедуру банкротства, разработаны министерством с целью повышения эффективности процедуры банкротства и уменьшения возможности злоупотреблений во время производства по делу о банкротстве.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, при разработке законопроекта специалисты Минюста исходили из того, что в настоящее время процедура банкротства в Украине является излишне продолжительной, осуществление процедуры распоряжения имуществом может продолжаться неопределенный период времени. На практике, процедуры банкротства продолжаются по несколько лет, что негативно влияет на погашение задолженности кредиторов, в том числе и по заработной плате. Кроме того, такая продолжительность процедур банкротства абсолютно не гарантирует восстановления платежеспособности предприятия. Из-за неопределенности максимальных сроков для реализации отдельных прав и обязанностей участников процесса коэффициент погашения требований в процедуре банкротства остается очень низким.

Кроме того, одной из причин затягивания процедуры банкротства является отсутствие согласованной позиции на собрании кредиторов и комитета кредиторов субъектов управления объектами государственной собственности, государственной налоговой службы, Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования во время принятия решений на комитете кредиторов должника.

Отдельной проблемой является остановка рассмотрения хозяйственными судами дел о банкротстве в связи с обжалованиями постановлений в апелляционном и кассационном порядке. При этом нормы действующего закона не позволяют запрещать хозяйственным судам принимать решение о продлении сроков процедур банкротства, а также продолжать рассмотрение дела о банкротстве независимо от апелляционного и кассационного обжалования.

Учитывая указанные проблемы, Министерство юстиции предлагает установить законом, что предельные сроки процедур не могут быть продлены, а обжалование постановлений местного или апелляционного хозяйственного суда по делам о банкротстве, постановления о признании должника банкротом и открытие ликвидационной процедуры не является основанием для остановки производства по делу о банкротстве и не может препятствовать продолжению рассмотрения дела соответствующим судом.

Кроме того, Министерство юстиции предлагает уточнить полномочия государственного органа по вопросам банкротства. В частности, проектом предлагается ввести представительство государственным органом по вопросам банкротства на собраниях кредиторов и в комитете кредиторов интересов субъектов управления объектами государственной собственности, государственной налоговой службы, Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования. Поскольку государственный орган по вопросам банкротства владеет специальными знаниями как раз по осуществлению процедур банкротства, он может принимать квалифицированные решения на заседаниях комитета кредиторов. Вместе с тем, вопросы, которые касаются прощения или списания кредиторских требований, мирового соглашения, государственный орган по вопросам банкротства будет предварительно согласовывать с органами, которые представляет, и голосовать количеством голосов органов, которые согласовали соответствующее решение.

Законопроектом предусматривается закрепить в законодательстве однозначную трактовку понятия “банкротство”.

Предлагается уточнить случаи подготовки государственным органом по вопросам банкротства заключения о наличии признаков фиктивного банкротства, доведения до банкротства, сокрытии устойчивой финансовой несостоятельности, незаконных действий в случае банкротства, а именно в отношении государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает пятьдесят процентов, и на запросы суда, прокуратуры и участников производства по делу о банкротстве.

Также, в случае наличия обоснованных сомнений, предлагается ввести возможность назначения хозяйственным судом судебной экспертизы по определению начальной стоимости имущества должника по ходатайству государственного органа по вопросам банкротства. Такая норма позволит избежать преднамеренного занижения начальной стоимости имущества должника в процедурах банкротства.

Кроме того, с целью упрощения процедуры банкротства предусматривается исключить согласование перечня ликвидационных масс с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере управления объектами государственной собственности, Фондом государственного имущества Украины. По мнению специалистов Минюста, указанная норма приводит к затягиванию процедур банкротства.

Замечания и предложения к проекту закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам банкротства” будут приниматься от физических лиц и юридических лиц, их объединений в течение месяца со дня обнародования по адресу: г. Киев, ул. Артема, 73, Министерство юстиции Украины, Департамент нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа. С текстом проекта закона можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции в рубрике “Обсуждаем законопроекты».

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ФГИУ в июне выставит на продажу блокпакеты «Николаев-» и «Ивано-Франковскгаза»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит в июне т.г. на продажу блокирующие пакеты компаний «Николаев-» и «Ивано-Франковскгаз», сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

Как отметили в ФГИУ, согласно приказу ФГИУ от 15 мая 2012 г. № 667, по 25% акций этих компаний запланированы к продаже в июле 2012 года на конкурсе по принципу аукциона.

По информации Фонда, по состоянию на 15 мая т.г. передано НАК «Нафтогаз Украины» и размещено на счете в ценных бумагах Фонда госимущества у хранителя АО «Укрэксимбанк» 40 пакетов акций газораспределительных и газоснабжающих компаний. Передача этих пакетов осуществлена с целью дальнейшей приватизации.

Всего продаже подлежит 48 пакетов акций от 1% до 26% уставного капитала. На сегодня продолжается процесс передачи еще 8 пакетов акций газовых компаний от НАК «Нафтогаз» к Фонду государственного имущества.

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Rozetka.ua обжаловала в суде претензии налоговиков, сообщил Клименко

Руководство одного из крупнейших интернет-магазинов в Украине Rozetka.ua обжаловало в суде претензии налоговиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

«Она (компания - УНИАН) обжаловала. Это их законодательное право», - отметил он.

В то же время А.Клименко подчеркивает, что органы ГНСУ при работе в отношении компании осуществляли свои действия «исключительно в рамках правового поля».

Как сообщал УНИАН, по данным столичной налоговой милиции, в апреле 2012 года ООО «Розетка.уа» было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн.

«По этому поводу в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам. Это позволяло получать сверхприбыли, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм», – говорилось тогда в сообщении ведомства.

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Главой Представительства ЕС в Украине вместо Тейшейры назначен Томбинский

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон назначила главой Представительства Европейского Союза в Украине Яна Томбинского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС.

Нынешний посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра назначен главой Представительства ЕС в Кабо-Верде.

Я.Томбинский с 2007 года был послом Польши в Евросоюзе. До этого он был главой дипломатических представительств Республики Польша во Франции, Словении и Боснии и Герцеговине.

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