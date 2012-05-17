Рабочая поездка Президента в Волынскую область перенесена

Из-за неблагоприятных для полетов воздушных судов метеорологических условий рабочая поездка Президента Украины Виктора Януковича в Волынскую область перенесена.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Также отмечается, что глава государства поручил председателю Волынской областной государственной администрации Борису Климчуку провести все ранее запланированные на этот день мероприятия.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, В.Янукович планировал сегодня, 17 мая, совершить рабочую поездку в Волынскую область.