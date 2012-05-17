В Греции объявлен состав временного правительства

В Греции в ночь на четверг премьер-министр Панайотис Пикраменос объявил состав временного правительства. Министром иностранных дел назначен Петрос Моливьятис, министром внутренних дел Антониос Манитакис, министром финансов – Георгиос Занньяс, министром обороны стал Франгос Франгулис, сообщает Газета.Ru.

Единственная цель назначенного в среду временного правительства, которое также называется служебным, – обеспечить проведение досрочных парламентских выборов, при этом кабинет министров не вправе принимать важные политические решения без консультаций с президентом и лидерами партий.

Церемония присяги временного правительства состоится сегодня.

После выборов 6 мая греческие политики не сумели договориться о формировании правительства. Президент страны Каролос Папульяс в среду поручил судейскому работнику Панайотису Пикраменосу сформировать временное правительство с ограниченными полномочиями до новых досрочных выборов, которые должны пройти 17 июня.

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