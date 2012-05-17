ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В Россию возобновят поставки сыра два украинских завода — Онищенко» пишет: глава ведомства, главный государственный санитарный врач Росии Геннадий Онищенко заявил, что два украинских завода — "Гадячсыр" и "Прометей" получили разрешение возобновить поставки сыра по итогам лабораторных тестов, которые провел Роспотребнадзор…

http://delo.ua/world/v-rossiju-vozobnovjat-postavki-syra-dva-ukrainskih-zavoda-onischen-177886/

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Также «Дело» в публикации «Низкие темпы экспорта формируют беспрецедентные запасы зерна в Украине» пишет: текущие темпы экспорта зерна не позволят выйти по итогам сезона на ожидаемый объем в 23,5 млн тонн — Минагропрод уже пересмотрел официальный прогноз в сторону уменьшения. Переходящие остатки зерна могут составить небывалые 12 млн тонн…

http://delo.ua/business/nizkie-tempy-eksporta-formirujut-besprecedentnye-zapasy-zerna-v-u-177848/

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Издание «Коммерсант» в публикации «Ценное предложение. Правительство подготовило повышение акцизов почти на 8%» пишет: рекордно низкие темпы инфляции не являются аргументом для правительства, которое планирует с 2013 года поднять акцизы почти на 8%...

http://www.kommersant.ua/doc/1935552

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украине заморозят цену на бензин» пишет: цены на бензин «замерзнут» на нынешнем уровне (11,25—11,40 грн за литр А-95) в связи с принятием Радой закона о плавающей ставке акцизного сбора с нефтепродуктов…

http://www.segodnya.ua/news/14378325.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцы останутся без "брехунцов" - Укртелеком отрежет проводное радио» пишет: "Укртелеком" в этом году может прекратить трансляцию программ Национального радио проводной сети. Эта услуга не попала в список обязательных, и убыточна для провайдера…

http://www.segodnya.ua/news/14378544.html

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Сайт «УНИАН-Економика» в публикации «Социальная сеть Facebook нацелилась на мировой рекорд в 100 млрд долл» пишет: ІРО миноритарного пакета может уже 18 мая принести сети Facebook более 10 млрд долларов. Украинцы, увы, будут чужими на этом празднике инвестиционной жизни, так как не имеют законных шансов купить даже одну акцию любимой сети…

http://economics.unian.net/rus/detail/127811

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «России грозит новый топливный кризис» пишет: Ространснадзор после нескольких крупных аварий на железной дороге вывел из эксплуатации более 30% цистерн для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов могут сократить производство или вовсе встать из-за нехватки сырья…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1750832/neftyanikam_ne_vezet

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Издание «Известия» в публикации «Чиновники пополнят ряды единороссов» пишет: в партию собираются вступить некоторые губернаторы, за ними могут подтянуться и федеральные чиновники…

http://izvestia.ru/news/524629

(УНИАН)