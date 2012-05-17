Премьер инициировал еженедельное рассмотрение на Кабмине хода реализации реформ

Премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал еженедельное рассмотрение на заседании Кабинета министров вопроса о ходе выполнения

Национального плана действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 года «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением Н.Азаров выступил сегодня на расширенном заседании Кабмина с участием руководителей и представителей органов центральной исполнительной власти.

«Нужно ввести практику еженедельного рассмотрения этого вопроса на заседаниях Кабинета министров», - сказал Н.Азаров.

Инициатива премьер-министра начала реализовываться уже на сегодняшнем заседании КМУ. Для выступления с отчетом о выполнении национального плана проведения реформ был приглашен первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский.

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