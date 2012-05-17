Гостаможслужба сократила среднее время таможенного оформления импорта

Государственная таможенная служба Украины в январе-апреле 2012 года сократила среднее время таможенного оформления товаров в режиме импорт до 1 часа 50 минут.

Как сообщает пресс-служба Гостаможслужбы, в январе-апреле 2011 года эта процедура длилась в среднем 2 часа 50 минут.

При таможенном режиме экспорта среднее время таможенного оформления сократилось до 47 минут, в то время как в январе-апреле 2011 года год оно составляло более 1 часа.

«Руководство Государственной таможенной службы Украины уделяет большое внимание соблюдению временных нормативов при таможенном оформлении товаров. Такой жесткий контроль был введен Гостаможслужбой в октябре 2010 года и сегодня остается под пристальным вниманием со стороны руководства ведомства», - говорится в сообщении Гостаможслужбы.