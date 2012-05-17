Депутаты изменили законодательство в соответствии с законом о коррупции

Верховная Рада приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины „О принципах предотвращения и противодействия коррупции” (№9473).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Кодекс законов о труде в Украине, Таможенный кодекс Украины, Законы Украины «О Кабинете министров Украины», «О прокуратуре», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О Государственной налоговой службе в Украине», «О Государственной пограничной службе в Украине». Изменения направлены на согласование положений, касающиеся: проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занимание должностей, связанных с выполнением функций государства или органов местного самоуправления; предоставления публичными служащими деклараций об имуществе, доходах, расходах, обязательствах финансового характера; ограничений для приема на работу (службу) в органы государственной власти лиц, ранее осужденных за совершение преступлений или которые на протяжении трех последних лет имели административные взыскания за совершение коррупционных правонарушений; требований относительно предупреждения конфликта интересов; ограничений относительно работы близких лиц; увольнения с работы лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения.

Также внесены изменения в Кодекс законов о труде Украины. Ими предусмотрено, что основаниями для прекращения трудового договора являются: вступление в законную силу судебного решения, в соответствии с которым работник привлечен к ответственности за коррупционное правонарушение.

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