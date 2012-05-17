Соглашение о внедрении в Украине системы экстренной помощи 112 признали недействительным

Соглашение между Министерством чрезвычайных ситуаций и американской компанией Hewlett Packard о внедрении в Украине системы экстренной помощи 112 является недействительным.

Об этом на брифинге в Министерстве чрезвычайных ситуаций заявил председатель Комитета конкурсных торгов министерства Олег Цицак, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, МЧС осознавало, что внедрение в Украине системы экстренной помощи населению по единому телефонному номерум будет непростым, учитывая юридические, технические особенности, а также временные рамки и масштабы проекта, которого по своему содержанию и объемам в нашем государстве за время независимости не было.

О.Цицак сообщил, что в основу данного проекта были заложены передовые рекомендации Европейской Ассоциации Служб Экстренной Помощи (EENA) относительно требований самой Системы-112, а также вендеров (компаний), имеющих наиболее успешный опыт запуска подобных Служб в Европе или США.

"Учитывая отсутствие подобных проектов в нашем государстве за последние 20 лет, украинское законодательство и правила проведения государственных закупок оказались несовершенными в данном направлении. Кроме того, дополнительно к подписанному соглашению, необходимо было заключить около 20 приложений: сметы расходов как в целом, так и по каждому этапу; календарный план реализации проекта; спецификацию по каждому этапу и каждой системе и т.д.", – заметил он.

Председатель Комитета конкурсных торгов МЧС добавил, что в Соглашении была заложена необходимость согласовать на протяжении 5 дней с момента подписания и зарегистрировать в Государственном Казначействе сам договор со всеми дополнениями.

"На протяжении 5 дней МЧС и НР сделать это не смогли. Та форма участия интегратора в проекте, которую регламентирует украинское законодательство, не сработала бы. Поэтому мы договорились не продолжать работу по данному контракту в дальнейшем и отказаться от него", – заявил чиновник.

О.Цицак напомнил, что система 112 должна была частично заработать в 4-х городах, принимающих матчи финальной части Евро-2012.

"На данный момент, система 112 во Львове, Харькове, Киеве и Донецке функционировать не будет, но это не означает, что не будет работать телефонный номер 112. Мы согласовали с компанией "Укртелеком" технические возможности и ожидаем решение Нацкомисии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации по данному вопросу", – сказал он.

По словам О.Цицака, звонки, которые будут поступать на этот номер, будут автоматически переадресованы на Службу спасения МЧС Украины 101. Звонить по телефону граждане Украины и иностранцы смогут из любого уголка Украины и получить необходимую экстренную помощь в том регионе, где они находятся.

"Данная переадресация будет незаметна для человека, который будет звонить по телефону. Вызовы будут принимать 4 города, в которых будет проходить Евро-2012, ведь там уже подготовлены диспетчерские центры 112. Кроме того, операторы связи будут владеть несколькими иностранными языками. Эту услугу мы вводим, понимая, что иностранцы, которые прибудут в наше государство на футбольный чемпионат, ориентируются на существующий в их государствах единый номер экстренной помощи 112", – сказал О.Цицак.

Как заявил председатель Комитета конкурсных торгов МЧС, министерство не отказывается от внедрения системы 112. Сейчас МЧС готовится к проведению новых тендерных процедур. В них смогут принять участие все желающие компании, имеющие успешный опыт реализации подобных проектов.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля МЧС и американская компания Hewlett Packard подписали соглашение о внедрении в Украине системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, который присутствовал на церемонии, тогда заявил, что этого события ожидали не только в МЧС, но и во всем украинском обществе.

В.Балога отметил, что общая стоимость контракта с Hewlett Packard - 650 млн. грн. Все необходимые работы должны быть выполнены на протяжении двух лет, но основная их часть запланирована на 2012 год.

Еще раньше В.Балога заявлял, что правительство выделило 452 млн. грн на проведение первого этапа работ. Были найдены и подготовлены помещения для расположения центров 112 в городах проведения матчей футбольного чемпионата Европы, которые должны были заработать в мае этого года. Для внедрения системы была модернизирована вся телекоммуникационная сеть МЧС. Кроме того, Верховная Рада приняла закон о системе 112.

«Говорить о торможении процесса как-то некорректно. Пока дела идут по плану, и мы рассчитываем внедрить систему 112 во Львове, Харькове, Донецке, Киеве и области до начала Евро-2012. Полностью сеть должна заработать по всей стране в 2013 году», - подчеркнул министр.