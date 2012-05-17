Янукович: закон о доступе к публичной информации приблизил Украину к евростандартам

Президент Украины Виктор Янукович высоко оценивает принятие в нашем государстве Закона «О доступе к публичной информации» в контексте нашего приближения к европейским стандартам.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства сказал во время встречи с содокладчиками Комитета ПАСЕ по вопросам мониторинга Мариеттой де Пурбе-Лундин и Маилис Репс.

«Принят закон о доступе к публичной информации, который значительно приблизил Украину к европейским стандартам», - сказал В.Янукович.

Справка УНИАН. 9 мая 2011 года вступил в силу принятый парламентом 13 января Закон Украины "О доступе к публичной информации".

По закону, публичной является отображенная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий.