Грищенко: ЕС готов ратифицировать соглашение с Украиной при решении резонансных дел

Европейский Союз подтвердил готовность к подписанию и ратификации соглашения об ассоциации, но отмечает необходимость разрешения отдельных резонансных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, комментируя результаты визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Брюссель.

«ЕС подтвердил готовность к подписанию и ратификации соглашения об ассоциации. В то же время подчеркивается необходимость в разрешении вопросов относительно отдельных резонансных дел», - сказал К.Грищенко.

Он также не исключает вступления в силу положения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом до подписания соглашения об ассоциации.

«Эта возможность предусмотрена в самом соглашении и соответственно после подписания, или, скажем, в контексте подготовки на заключительном этапе будет рассматриваться целесообразность и возможность применения положений, касающихся секторного сотрудничества зоны свободной торговли временно», - сказал К.Грищенко.

Как сообщал УНИАН, 30 марта с.г. главы делегаций на переговорах Украины и Европейского Союза парафировали Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Во время 15-го Саммита Украина-ЕС, который состоялся в декабре 2011 г., лидеры Украины и Европейского Союза объявили о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации, целью которого является переход к политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом. Это соглашение заменит действующее с 1998 года Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Главы переговорных групп относительно ЗСТ подтвердили достигнутые 22 декабря 2011 г. договоренности относительно содержания ЗСТ и обязались завершить правовую экспертизу текста, включая технические дополнения и протоколы.