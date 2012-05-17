Программа Кабмина и госбюджет теперь будут базироваться на ежегодных посланиях Президента

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно системы программных документов) (№9665).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Верховная Рада Украины при поддержке 273 депутатов приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно системы программных документов)". Документом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым проект основных направлений бюджетной политики и прогноз Государственного бюджета Украины должны базироваться на ежегодных посланиях Президента. При этом полномочия Верховной Рады относительно определения бюджетной политики изымаются. Кроме того, на ежегодных посланиях Президента будет базироваться и Программа деятельности Кабинета министров.

Комментируя принятое тогда решение, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявил, что парламент фактически начал процесс изменения Конституции и государственного политического строя. "Этот законопроект окончательно превратит Украину в одну из самых сильных авторитарных моделей президентской республики", - сказал Н.Томенко.

Вице-спикер обратил внимание на то, что настоящим документом вносятся изменения в шесть законов Украины, среди которых "О Кабинете министров Украины", "О местных государственных администрациях", "О центральных органах исполнительной власти".

Н.Томенко также обратил внимание на то, что правительство фактически выводится из системы управления местными администрациями. "По значительным позициям Президент, а точнее Администрация Президента, прямо осуществляет управление местными, областными, районными администрациями для выполнения ежегодного Послания Президента Украины и его указов", - констатировал он.