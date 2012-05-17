ТОП-10 (17 мая)

Украину накрывает вторая волна рецессии

Премьер инициировал еженедельное рассмотрение на Кабмине хода реализации реформ

Парламент на следующей пленарной неделе рассмотрит проект Трудового кодекса

Стабильному курсу гривни ничто не угрожает - Порошенко

Депутаты изменили законодательство в соответствии с законом о коррупции

Соглашение о внедрении в Украине системы экстренной помощи 112 признали недействительным

ВР приняла закон о господдержке экспортной деятельности

Банковская система Украины за 4 месяца получила 1,8 млрд грн прибыли

Программа Кабмина и госбюджет теперь будут базироваться на ежегодных посланиях Президента

Минфин на сегодняшнем аукционе не получил ни одной заявки на покупку ОВГЗ

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Украину накрывает вторая волна рецессии

В Украине уровень промышленного производства в апреле 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем – мартом – сократился на 3,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как говорится в сообщении, по сравнению с апрелем 2011 года уровень промышленного производства в прошлом месяце не изменился. В январе-апреле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,7% по сравнению с ростом на 9,1% за четыре первых месяца 2011 года к аналогичному периоду 2010 года.

«Самым важным показателем есть темпы роста месяц к предыдущему месяцу, и они очень плачевны – минус 3,4%. Это говорит о том, что экономика входит во второй квартал с отрицательными показателями. Темпы роста экономики не просто замедляются, часть экономики начинает сокращаться. Это может говорить о том, что мы входим во вторую волну рецессии», - сказал агентству УНИАН руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен.

«Экономика еще не восстановилась после первой волны рецессии, а мы, возможно, стоим на пороге второй. Это очень печально», - добавил аналитик.

Экономические эксперты обращают внимание, что сокращение объемов производства отмечено в различных секторах промышленности, включая экспортно-ориентированные отрасли, на которые влияет охлаждение мировой экономики.

По данным Госстата, ключевой для Украины сектор - металлургический в апреле продемонстрировал к предыдущему месяцу падение объемов производства на 1,3%, к апрелю 2011 года сокращение составило 0,2%. В январе-апреле 2012 года металлургическое производство сократилось на 1,7% по сравнению с ростом на 10,1% за аналогичный период 2011 года.

Согласно сообщению, сокращение объемов производства в апреле 2012 года к марту текущего года в добывающей промышленности составило 2,9%, включая падение в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых на 4,9%.

За четыре первых месяца 2012 года темпы роста объемов производства в добывающей промышленности сократились до 3,3% с 5,2% за аналогичный период 2011 года.

Лидерами роста производства в апреле стали отрасли, производящие неметаллическую минеральную продукцию (строительные материалы) – рост на 15,4% к предыдущему месяцу, и производители транспортных средств и оборудования – рост на 8,0%.

В целом, машиностроение страны показало в апреле рост к предыдущему месяцу на 3,7%, но по итогам четырех месяцев темпы роста в этом секторе снизились до 2,8% с 24,6% в январе-апреле 2011 года.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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Премьер инициировал еженедельное рассмотрение на Кабмине хода реализации реформ

Премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал еженедельное рассмотрение на заседании Кабинета министров вопроса о ходе выполнения

Национального плана действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 года «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением Н.Азаров выступил сегодня на расширенном заседании Кабмина с участием руководителей и представителей органов центральной исполнительной власти.

«Нужно ввести практику еженедельного рассмотрения этого вопроса на заседаниях Кабинета министров», - сказал Н.Азаров.

Инициатива премьер-министра начала реализовываться уже на сегодняшнем заседании КМУ. Для выступления с отчетом о выполнении национального плана проведения реформ был приглашен первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский.

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Парламент на следующей пленарной неделе рассмотрит проект Трудового кодекса

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе может рассмотреть проект Трудового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Что касается Трудового кодекса, то он стоит в повестке дня на следующую неделю», - сказал А.Ефремов.

В то же время лидер фракции заметил, что его возмущает распространение представителями оппозиции неправдивой информации о содержании документу. Для примера А.Ефремов привел тот факт, что оппозиционеры заявляют о введении Трудовым кодексом 48-часовой рабочей недели.

«Это неправда, это не отвечает действительности», - сказал он.

При этом А.Ефремов сообщил, что депутаты будут проводить консультации относительно рассмотрения Трудового кодекса, чтобы не делать это под такой волной негатива.

«Мы не ставим целью непременно принять Трудовой кодекс, но мы понимаем, что сейчас складывается наилучшая ситуация для его принятия», - сказал он.

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Стабильному курсу гривни ничто не угрожает - Порошенко

Стабильному курсу гривни ничто не угрожает. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Кабинете министров министр экономики Петр Порошенко.

«Пока что мы можем сказать, что в текущей ситуации стабильности гривни ничего не угрожает, и позиция относительно золотовалютных резервов, и позиция относительно возможных заимствований является такой, что позволяет ситуацию контролировать», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что в стратегическом плане развитие и стимулирование экспорта украинской продукции, своевременная компенсация НДС, обеспечение соответствующей конкурентоспособной украинской продукции на внешних рынках позволяет «нам с полной уверенностью смотреть в будущее в среднесрочной перспективе».

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Депутаты изменили законодательство в соответствии с законом о коррупции

Верховная Рада приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины „О принципах предотвращения и противодействия коррупции” (№9473).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Кодекс законов о труде в Украине, Таможенный кодекс Украины, Законы Украины «О Кабинете министров Украины», «О прокуратуре», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О Государственной налоговой службе в Украине», «О Государственной пограничной службе в Украине». Изменения направлены на согласование положений, касающиеся: проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занимание должностей, связанных с выполнением функций государства или органов местного самоуправления; предоставления публичными служащими деклараций об имуществе, доходах, расходах, обязательствах финансового характера; ограничений для приема на работу (службу) в органы государственной власти лиц, ранее осужденных за совершение преступлений или которые на протяжении трех последних лет имели административные взыскания за совершение коррупционных правонарушений; требований относительно предупреждения конфликта интересов; ограничений относительно работы близких лиц; увольнения с работы лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения.

Также внесены изменения в Кодекс законов о труде Украины. Ими предусмотрено, что основаниями для прекращения трудового договора являются: вступление в законную силу судебного решения, в соответствии с которым работник привлечен к ответственности за коррупционное правонарушение.

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Соглашение о внедрении в Украине системы экстренной помощи 112 признали недействительным

Соглашение между Министерством чрезвычайных ситуаций и американской компанией Hewlett Packard о внедрении в Украине системы экстренной помощи 112 является недействительным.

Об этом на брифинге в Министерстве чрезвычайных ситуаций заявил председатель Комитета конкурсных торгов министерства Олег Цицак, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, МЧС осознавало, что внедрение в Украине системы экстренной помощи населению по единому телефонному номерум будет непростым, учитывая юридические, технические особенности, а также временные рамки и масштабы проекта, которого по своему содержанию и объемам в нашем государстве за время независимости не было.

О.Цицак сообщил, что в основу данного проекта были заложены передовые рекомендации Европейской Ассоциации Служб Экстренной Помощи (EENA) относительно требований самой Системы-112, а также вендеров (компаний), имеющих наиболее успешный опыт запуска подобных Служб в Европе или США.

"Учитывая отсутствие подобных проектов в нашем государстве за последние 20 лет, украинское законодательство и правила проведения государственных закупок оказались несовершенными в данном направлении. Кроме того, дополнительно к подписанному соглашению, необходимо было заключить около 20 приложений: сметы расходов как в целом, так и по каждому этапу; календарный план реализации проекта; спецификацию по каждому этапу и каждой системе и т.д.", – заметил он.

Председатель Комитета конкурсных торгов МЧС добавил, что в Соглашении была заложена необходимость согласовать на протяжении 5 дней с момента подписания и зарегистрировать в Государственном Казначействе сам договор со всеми дополнениями.

"На протяжении 5 дней МЧС и НР сделать это не смогли. Та форма участия интегратора в проекте, которую регламентирует украинское законодательство, не сработала бы. Поэтому мы договорились не продолжать работу по данному контракту в дальнейшем и отказаться от него", – заявил чиновник.

О.Цицак напомнил, что система 112 должна была частично заработать в 4-х городах, принимающих матчи финальной части Евро-2012.

"На данный момент, система 112 во Львове, Харькове, Киеве и Донецке функционировать не будет, но это не означает, что не будет работать телефонный номер 112. Мы согласовали с компанией "Укртелеком" технические возможности и ожидаем решение Нацкомисии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации по данному вопросу", – сказал он.

По словам О.Цицака, звонки, которые будут поступать на этот номер, будут автоматически переадресованы на Службу спасения МЧС Украины 101. Звонить по телефону граждане Украины и иностранцы смогут из любого уголка Украины и получить необходимую экстренную помощь в том регионе, где они находятся.

"Данная переадресация будет незаметна для человека, который будет звонить по телефону. Вызовы будут принимать 4 города, в которых будет проходить Евро-2012, ведь там уже подготовлены диспетчерские центры 112. Кроме того, операторы связи будут владеть несколькими иностранными языками. Эту услугу мы вводим, понимая, что иностранцы, которые прибудут в наше государство на футбольный чемпионат, ориентируются на существующий в их государствах единый номер экстренной помощи 112", – сказал О.Цицак.

Как заявил председатель Комитета конкурсных торгов МЧС, министерство не отказывается от внедрения системы 112. Сейчас МЧС готовится к проведению новых тендерных процедур. В них смогут принять участие все желающие компании, имеющие успешный опыт реализации подобных проектов.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля МЧС и американская компания Hewlett Packard подписали соглашение о внедрении в Украине системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, который присутствовал на церемонии, тогда заявил, что этого события ожидали не только в МЧС, но и во всем украинском обществе.

В.Балога отметил, что общая стоимость контракта с Hewlett Packard - 650 млн. грн. Все необходимые работы должны быть выполнены на протяжении двух лет, но основная их часть запланирована на 2012 год.

Еще раньше В.Балога заявлял, что правительство выделило 452 млн. грн на проведение первого этапа работ. Были найдены и подготовлены помещения для расположения центров 112 в городах проведения матчей футбольного чемпионата Европы, которые должны были заработать в мае этого года. Для внедрения системы была модернизирована вся телекоммуникационная сеть МЧС. Кроме того, Верховная Рада приняла закон о системе 112.

«Говорить о торможении процесса как-то некорректно. Пока дела идут по плану, и мы рассчитываем внедрить систему 112 во Львове, Харькове, Донецке, Киеве и области до начала Евро-2012. Полностью сеть должна заработать по всей стране в 2013 году», - подчеркнул министр.

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ВР приняла закон о господдержке экспортной деятельности

Верховная Рада приняла Закон Украины «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№9373).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон определяет принципы государственной финансовой поддержки экспортной деятельности и направлен на создание благоприятных условий для расширения экспортного потенциала отечественных субъектов ведения хозяйства, обеспечения защиты украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, повышения конкурентоспособности товаров украинского происхождения на мировых рынках.

В соответствии с законом, государственная финансовая поддержка экспортной деятельности может осуществляться путем: предоставления банками-кредиторами экспортных кредитов украинским экспортерам согласно заключенным внешнеэкономическим договорам (контрактам) для осуществления экспорта или обеспечения производства товаров украинского происхождения; иностранным покупателям или банкам иностранных покупателей под обязательство закупки ими товаров украинского происхождения.

Государственная финансовая поддержка экспортной деятельности может осуществляться через страхование экспортных кредитов и внешнеэкономических договоров (контрактов); предоставление гарантии выполнения иностранным покупателем обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактам) и гарантий банкам-кредиторам за предоставленные экспортные кредиты; предоставление гарантий выполнения обязательств украинских экспортеров во время участия в международных тендерах в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Финансовая поддержка оказывается исключительно на товары, определенные перечнем товаров украинского происхождения, которым оказывается государственная финансовая поддержка экспортной деятельности, во время осуществления их экспорта или для производства товаров, подлежащих экспорту. Перечень и порядок отнесения к нему товаров утверждается Кабинетом министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

Для ведения этой политики предусматривается создание государством в лице Кабинета министров Украины государственного финансового учреждения - экспортно-кредитного агентства в форме публичного акционерного общества с целью страхования украинского экспортера от коммерческих и некоммерческих рисков и предоставления гарантии выполнения иностранным покупателем обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактам), гарантий банкам-кредиторам по предоставленным экспортным кредитам и гарантирование выполнения обязательств украинских экспортеров во время участия в международных тендерах. Кабинетом министров Украины определяются банки-кредиторы учреждений на предмет предоставления экспортных кредитов.

Экспортно-кредитное агентство осуществляет деятельность на основании устава, который утверждается Кабинетом министров Украины.

Законом предусмотрено, что с целью осуществления контроля за реализацией государственной политики в сфере поддержки экспортной деятельности, а также обеспечения государственного надзора за деятельностью экспортно-кредитного агентства создается Наблюдательный совет по вопросам государственной поддержки экспортной деятельности. Наблюдательный совет по вопросам государственной поддержки экспортной деятельности возглавляет председатель, который назначается премьер-министром Украины по представлению руководителя центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

Кабинет министров Украины во время подготовки проекта Закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год рассматривает вопрос относительно обеспечения государственной финансовой поддержки экспортной деятельности.

В законе определены условия страхования внешнеэкономических договоров (контрактов), экспортных кредитов и предоставления гарантий. Страховая выплата составляет не больше 90 процентов суммы внешнеэкономического договора (контракта) или экспортного кредита в случае наступления некоммерческого риска и не более 85 процентов в случае наступления коммерческого риска.

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Банковская система Украины за 4 месяца получила 1,8 млрд грн прибыли

Банковская система Украины по итогам января-апреля 2012 года получила прибыль в размере 1,8 млрд грн, против 0,5 млрд грн убытка за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении НБУ.

По данным Нацбанка, доходы банков увеличились на 2% - до 46,8 млрд грн, в том числе процентный доход — 37,3 млрд грн, комиссионный доход — 6,4 млрд грн. Расходы банков в январе-апреле уменьшились на 2,9% - до 45 млрд грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд. грн.

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Программа Кабмина и госбюджет теперь будут базироваться на ежегодных посланиях Президента

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно системы программных документов) (№9665).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Верховная Рада Украины при поддержке 273 депутатов приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно системы программных документов)". Документом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым проект основных направлений бюджетной политики и прогноз Государственного бюджета Украины должны базироваться на ежегодных посланиях Президента. При этом полномочия Верховной Рады относительно определения бюджетной политики изымаются. Кроме того, на ежегодных посланиях Президента будет базироваться и Программа деятельности Кабинета министров.

Комментируя принятое тогда решение, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявил, что парламент фактически начал процесс изменения Конституции и государственного политического строя. "Этот законопроект окончательно превратит Украину в одну из самых сильных авторитарных моделей президентской республики", - сказал Н.Томенко.

Вице-спикер обратил внимание на то, что настоящим документом вносятся изменения в шесть законов Украины, среди которых "О Кабинете министров Украины", "О местных государственных администрациях", "О центральных органах исполнительной власти".

Н.Томенко также обратил внимание на то, что правительство фактически выводится из системы управления местными администрациями. "По значительным позициям Президент, а точнее Администрация Президента, прямо осуществляет управление местными, областными, районными администрациями для выполнения ежегодного Послания Президента Украины и его указов", - констатировал он.

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Минфин на сегодняшнем аукционе не получил ни одной заявки на покупку ОВГЗ

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не получило ни одной заявки, говорится в сообщении министерства.

На сегодняшнем аукционе к размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1, 3, 5 и 7 лет.

При этом эксперты «ИНГ Банк Украина» и Dragon Capital прогнозировали рыночный интерес к краткосрочным ОВГЗ на сегодняшнем аукционе.

Как сообщал УНИАН, на аукционе 15 мая Минфин продал ОВГЗ на 1,66 млрд грн.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

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