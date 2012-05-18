Анонс на 18 мая

* Международные дебаты высокого уровня "Украина-ЕС: на рубиконе". Организаторы: Европейский политический центр (Брюссель) и Международный фонд "Европейское развитие" (Украина). Участники: министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, представители ЕС, профильных министерств и ведомств, народные депутаты Украины, представители ведущих украинских и европейских неправительственных организаций. Выступление министра иностранных дел Константина Грищенко.

* Тигипко на дне правительства в ВР.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится пресс-тур «Почему летом киевляне временно остаются без горячей воды?», организованный ОАО «Киевэнерго». Во время пресс-тура участники ознакомятся с технологией проведения гидравлических испытаний и ликвидации повреждений теплосетей, выявленных во время испытаний. В мероприятии примут участие: первый зам.технического директора - главный инженер ОАО «Киевэнерго» Юрий Гладышев и другие специалисты Компании.

* Круглый стол на тему: «Острые вопросы применения закона Украины "О защите персональных данных" в сфере взыскания долгов».Организатор - Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины.

* Брифинг Колесникова.

* Європейська Бізнес Асоціація запрошує Вас взяти участь у зустрічі з Міністром аграрної політики та продовольства Миколою Присяжнюком. У ході прес-сесії Ви зможете обговорити можливості та труднощі у галузях продовольства та молочних продуктів, зернових та олійних культур, аграрної промисловості та біотехнологій, як основних фундаментальних сил, що формують український аграрний сектор сьогодні.

* Состоится Шестое пленарное заседание Рабочей группы «Украина - ЕС на пути к расширенной зоне свободной торговли» «Национального Конвента Украины относительно ЕС» на тему: "Развитие предпринимательства и улучшение бизнес-климата для раскрытия потенциала соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС". Сопредседатели Рабочей группы: Валерий Пятницкий, уполномоченный Правительства Украины по вопросам европейской интеграции; Анатолий Кинах, президент УСПП.

* Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко примет участие в международном бизнес-форуме «Украина - Грузия», организованном «Реформаторским клубом» и Посольством Грузии в Украине. Бизнес-форум посвящен заседанию Межправительственной украинско-грузинской экономической комиссии, которое состоится накануне. В работе бизнес-форума также примут участие вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Грузии Василий Цыбенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, президент «Реформаторского клуба» Искандер Хисамов (Украина), председатель совета директоров Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе и др.

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