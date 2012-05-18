ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Где этим летом будут отдыхать украинцы» пишет: Явным лидером стал Израиль. Данное направление на сегодня возглавляет рейтинг популярных направлений среди украинцев…

http://delo.ua/lifestyle/gde-etim-letom-budut-otdyhat-ukraincy-177941/

***

Издание «Коммерсант» в публикации «Кризис европейской ценности» пишет: Евро продолжает терять позиции — вчера его курс достиг минимума за последние полтора года, опустившись до отметки $1,26. Ускорение обвалу евро может придать дефолт Греции в случае эскалации политического кризиса в этой стране. При этом Соединенные Штаты не заинтересованы в чрезмерном укреплении своей валюты, которое способно подорвать восстановление их экономики. В связи с этим эксперты прогнозируют, что США могут предпринять активные монетарные шаги...

http://www.kommersant.ua/doc/1936408

***

Также «Коммерсант» в публикации «Юлия Тимошенко нашла добычу» пишет: Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась в Международную группу по противодействию отмыванию денег (FATF) с просьбой проверить факты злоупотреблений, допущенных при приобретении ГАО "Черноморнефтегаз" буровых установок и судов. По мнению депутатов от оппозиции, при проведении этих сделок имел место заговор украинских чиновников, организовавших фиктивные тендеры. В Минэнерго, главу которого Юрия Бойко оппозиционеры просят привлечь к ответственности, заявления оппозиции считают необоснованными, ссылаясь при этом на выводы компании Halliburton...

http://www.kommersant.ua/doc/1936386

***

«Коммерсант» в публикации «Фьючерсам светит новый срок» также пишет: Скандальная мартовская экспирация фьючерса на индекс "Украинской биржи" заставила биржу изменить срок определения цены исполнения контрактов. Уже 15 июня цена исполнения фьючерса должна определяться не в последний час торгов, а за три часа до их окончания. Торговцы утверждают, что манипулировать ценой фьючерса будет сложнее, но не исключают повторения подобных попыток…

http://www.kommersant.ua/doc/1936409

* * *

Сайт «УНИАН-Економика» в публикации «Бюджетная децентрализация по-украински: забрать и поделить» пишет: Парадокс? Самый богатый регион страны - Киев вошел в тройку "дотационных лидеров". И почему в последнее время основной поток денег идет в Восточную Украину и столицу, хотя в финансовой поддержке нуждаются прежде всего Запад и Север Украины?..

http://economics.unian.net/rus/detail/127890

***

Также сайт «УНИАН-Економика» в публикации «Украина - "Газпрому": на тебе сошелся клином белый свет» пишет: Напугав «Газпром» буровыми установками на черноморском шельфе, Украина тут же предложила ему поучаствовать в добыче сланцевого газа на своей территории. Таким образом, декларируя борьбу за энергетическую независимость от «Газпрома», мы приглашаем этот же «Газпром» в ней поучаствовать...

http://economics.unian.net/rus/detail/127908

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Кто из чиновников и бизнесменов отказался работать в новом правительстве» пишет: Дмитрию Медведеву непросто формировать кабинет. Многие из тех, кого он пригласил, не хотят работать в правительстве…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1756099/kto_otkazal_medvedevu

***

Также «Ведомости» в публикации «В невыездном списке судебных приставов уже 400 000 человек» пишут: Собираясь за рубеж, например на летний отдых, полезно проверить, не занесены ли вы в «невыездной» список судебных приставов. Его численность перевалила за 400 000 человек…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1756098/bez_prava_na_vyezd

***

Также «Ведомости» в публикации «Горящие путевки вот-вот исчезнут из продажи» пишут: Впервые за последние годы этим летом на российском рынке может почти не оказаться горящих путевок: туроператоры отказываются от демпинга…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1756095/putevki_ne_goryat

***

Издание «Известия» в публикации «К Sukhoi готовят иски за Superjet 100» пишет: Родственники погибших в Индонезии заявляют, что российский самолет считался экспериментальным, поэтому не мог брать на борт пассажиров…

http://izvestia.ru/news/524712

(УНИАН)