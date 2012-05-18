ВР приняла закон об административных услугах

Верховная Рада Украины приняла закон Украины "Об административных услугах", внесенный Президентом Украины (№9435).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом определены основные принципы деятельности субъектов предоставления административных услуг, прав и обязанностей физических и юридических лиц относительно получения административных услуг.

Данным законом предусмотрено, что лишь законом определяется исчерпывающий перечень административных услуг. Предусмотрено установить запрет делегирования субъектам ведения хозяйства полномочий по предоставлению административных услуг. При этом предусматривается возможность делегирования в случае, если это предусмотрено законом таких полномочий лишь бюджетным учреждениям, находящимся в сфере управления соответствующих административных органов; установить запрет административным органам (кроме бюджетных учреждений, которым в соответствии с законом делегированы полномочия по предоставлению административной услуги) предоставлять платные хозяйственные услуги; определить критерии, согласно которым устанавливается размер платы за услуги, порядок установления платы за предоставление административных услуг; внедрить порядок, согласно которому физическое лицо имеет право на получение административной услуги в соответствующем административном органе или центре по предоставлению административных услуг, независимо от регистрации местожительства или места пребывания такого лица, а оплата полной стоимости платной административной услуги осуществляется одноразово за весь комплекс работ.

Данным законом предусмотрено также предоставление административных услуг через центры предоставления административных услуг; вводится институт администратора центра предоставления административных услуг. Предусмотрено функционирование Единого государственного портала административных услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Общественность требует от Януковича безотлагательного урегулирования админуслуг