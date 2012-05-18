ЕС хочет продолжать диалог с Украиной – вице-президент Европарламента

Европейский Союз хочет продолжать диалог с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в выступлении на международных дебатах высокого уровня «Украина – ЕС: на Рубиконе» вице-президент Европейского парламента Яцек Протасевич.

«Мы отстаиваем диалог, невзирая на то, насколько этот диалог будет трудным», - сказал он.

По словам Я.Протасевича, Европейский Союз готов к диалогу, поскольку хочет видеть Украину близко расположенной к ЕС, чтобы однажды она стала членом ЕС. При этом он подчеркнул, что Украине придется пройти путем реформ, «возможно, не очень приятных».

Он также подчеркнул, что в Евросоюзе хотят, чтобы Украина предприняла шаг в направлении демократии.

«ЕС очень много надежд возлагает на Украину не для того, чтобы отказаться от них очень быстро. Замораживание отношений было бы очень простым шагом», - сказал он.

Кроме того, Я.Протасевич отметил, что, несмотря на принятие ряда законов, Украина стоит очень низко в индексе борьбы с коррупцией, в соответствии с отчетами Европейского Союза. «Все проводимые мероприятия являются неполными и часто повторяют друг друга», - добавил он.

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