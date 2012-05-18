ВР утвердила правила этического поведения для высокопоставленных лиц

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О правилах этического поведения» (№ 4420-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот Закон определяет руководящие нормы поведения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, во время выполнения ими служебных полномочий и порядок привлечения их к ответственности за нарушение таких норм.

Субъектами, на которых распространяется действие этого Закона, являются, в частности, Президент Украины, председатель Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместитель, премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-министры Украины, министры, другие руководители центральных органов исполнительной власти, не входящие в состав Кабинета министров Украины, и их заместители, председатель Службы безопасности Украины, генеральный прокурор Украины, председатель Национального банка Украины, председатель Счетной палаты, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым, председатель Совета министров Автономной Республики Крым. А также народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты местных советов; государственные служащие, должностные лица местного самоуправления; военные должностные лица Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований; судьи Конституционного Суда Украины, другие профессиональные судьи, председатель, члены, дисциплинарные инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, служебные лица секретариата этой Комиссии, председатель, заместители председателя, секретари секций Высшего совета юстиции, а также другие члены Высшего совета юстиции, народные заседатели и присяжные (во время выполнения ими этих функций); лица рядового и начальственного состава органов внутренних дел, государственной уголовно-исполнительной службы, органов и подразделов гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, лица начальственного состава налоговой милиции; должностные и служебные лица органов прокуратуры, Службы безопасности Украины, дипломатической службы, Таможенной службы, Государственной налоговой службы; члены Центральной избирательной комиссии; должностные и служебные лица других органов государственной власти.

В законе отмечено, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, представляя интересы государства или территориальной общины в отношениях с другими лицами, действуют исключительно в их интересах.

Также в законе отмечается, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, исполняют свои служебные полномочия политически беспристрастно, избегают демонстрации в любом виде собственных политических убеждений или взглядов, не используют служебные полномочия в интересах политических партий или их организаций, или отдельных политиков. Но это не распространяется на лиц, которые занимают политические или выборные должности.

Лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, толерантно и с уважением относятся к политическим взглядам, идеологическим и религиозным убеждениям других лиц. Лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, действуют объективно, в частности в отношениях с общественностью, несмотря на личные интересы, личное отношение к каким-либо лицам, на свои политические взгляды, идеологические, религиозные или другие личные взгляды или убеждения.

Также в законе предусмотрено, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, добросовестно, компетентно, своевременно, результативно и ответственно исполняют служебные полномочия, решения и поручения органов и лиц, которым они подчинены, подотчетны или подконтрольны, не допускают злоупотреблений и неэффективного использования государственной и коммунальной собственности. Они должны также обеспечивать позитивную репутацию органов государственной власти, органов местного самоуправления, всячески способствуют укреплению доверия граждан к власти, утверждают честность, беспристрастность и эффективность власти.

Они не разглашают и не используют другим способом конфиденциальную информацию, которая стала им известна в связи с исполнением своих служебных полномочий, кроме случаев, установленных законом.

В законе отмечено, что эти лица, несмотря на личные интересы, воздерживаются от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат законодательству или составляют угрозу охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, юридических лиц, государственным или общественным интересам. Они самостоятельно оценивают правомерность предоставленных руководством решений или поручений и возможный вред, который будет нанесен в случае выполнения таких решений или поручений.

В случае получения для выполнения решений или поручений, которые лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, считает незаконными или представляющими угрозу охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, юридических лиц, государственным или общественным интересам, оно должно немедленно в письменной форме сообщить об этом руководителю органа государственной власти или органа местного самоуправления, в котором оно работает.

Кроме того, эти лица должны не допускать конфликта интересов.

В соответствии с законом, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, в случае поступления предложения относительно неправомерной выгоды или подарка (пожертвования), несмотря на личные интересы, безотлагательно принимают такие меры: отказываются от предложения; при возможности идентифицируют лицо, которое сделало предложение; привлекают свидетелей, если это возможно, в том числе из числа коллег по работе; в письменном виде сообщают о предложении непосредственного руководителя (при наличии) или соответствующем выборном или коллегиальном органе и/или одного из определенных Законом Украины „Об основах предотвращения и противодействия коррупции” специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции. Запрещается принимать неправомерную выгоду или подарок (пожертвование) для использования в дальнейшем в качестве доказательства.

Если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, выявило в своем служебном помещении или переданную другим способом неправомерную выгоду или подарок (пожертвование), оно обязано безотлагательно, но не позднее одного рабочего дня, в письменном виде сообщить об этом факте своему непосредственному руководителю.

Этот Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.