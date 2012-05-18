Анонс на 21 мая

* Состоится конференция "Роль кредитных союзов в социально-экономическом развитии территориальных общин". Организатор - Проект «Реформирование финансовой деятельности в сельской местности», который реализуется при поддержке федерального правительства Германии. Приглашены: Андрей Оленчик, зам.директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, президент объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов»; Виктор Новиков, член правления НБУ, Иван Томич, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины; Виктория Волковская, президент Всеукраинской ассоциации кредитных союзов, Иван Вишневский, председатель правления объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов»; Руи Шнайдер да Силва, президент Системы кредитных союзов Бразилии и др.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится торжественное подписание Соглашения об информационном сотрудничестве между Государственной таможенной службой Украины и Государственной налоговой службой Украины при участии председателя ГНС Украины Александра Клименко и председателя Гостаможслужбы Украины Игоря Калетника.

* Пресс-конференция на тему: "Реализация социальных инициатив Президента Украины в сфере пенсионного обеспечения". Участники: председатель правления Пенсионного фонда Украины Борис Зайчук и заместитель председателя правления Валентина Никитенко.

* Пресс-конференция на тему: "Кто из украинцев, и на каких условиях первым получит жилье в ипотеку?". Участники: Владислав Лукьянов, первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, Александр Непомнящий, директор департамента государственных программ и развития жилищного строительства Минрегион Украины.

* В УНИАН состоится пресс-конференция Профсоюза работников Национальной академии наук Украины на тему: «НАН Украины: от ожидания - к протесту», во время которой будут приведены многочисленные факты нищенского состояния, в котором находится отечественная научно-техническая сфера, и, в частности, НАН Украины, отсутствии, вопреки пропагандистским клише власти, социальной защищенности ученых. Пресс-конференция состоится накануне акции протеста - пикетирования Кабинета Министров и Администрации Президента Украины. Участники: председатель профсоюза Анатолий Широков, заместители председателя Виктор Столяров и Евгений Меркулов, член ЦК профсоюза Тамара Кузнецова (Институт проблем материаловедения), член Киевского регионального комитета профсоюза Ирина Стратийчук (Институт физики полупроводников) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 289-0169; 050-330-3150.

* Пресс-конференция на тему: "Запасаться ли украинцам продуктами на время ЕВРО-2012?". Участники: Сергей Петренко, зам.директора Департамента экономического развития и аграрного рынка Минагрополитики и продовольствия Украины; Мария Колесник - эксперт аграрного рынка.

* Пресс-конференция на тему: "На кого будет работать новый Трудовой кодекс - на олигархов или на рабочих?". Организатор - ГолосUA. Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Сергей Гордиенко, председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, эксперт «Фонда общественной безопасности" Юрий Гаврилечко.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с научными разработками Института технической теплофизики НАН Украины и посетит выставку «Энерго- и ресурсообеспечения».

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