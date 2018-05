ТОП-10 (18 мая)

Роспотребнадзор: четыре украинских сырзавода возобновляют поставки в Россию

Рынок оценил социальную сеть Facebook в рекордные 104 млрд долл.

ВР приняла закон об административных услугах

Парламент намерен запретить рекламу алкоголя на радио и ТВ с 6 до 24 часов

НБУ расширил перечень нарушений, при которых могут быть наложены админштрафы

Аграрный фонд завершил форвардные закупки зерна

ФГИУ в июле-августе объявит продажу госпакетов "Тернополь-" и "Черкассыоблэнерго"

ПФТС запускает товарный рынок

Минрегион получил функции и полномочия Минрегионстроя и МинЖКХ

Арбузов считает реалистичным до 2014 г. достичь и удерживать инфляцию в пределах 5-6%

Роспотребнадзор: четыре украинских сырзавода возобновляют поставки в Россию

Москва. Четыре украинских сырзавода прошли лабораторный контроль и возобновляют поставки в Россию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева.

«По результатам лабораторного контроля образцов сыра Роспотребнадзор разрешил четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции «Пирятинский сырзавод», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометей», - сказала Л.Воропаева.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

11 мая Роспотребнадзор заявил, что готов разрешить четвертому предприятию - «Дубномолоко» - возобновить поставки сыров в Россию.

Однако 16 мая Г. Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор в ходе лабораторного контроля обнаружил недостатки в образцах сыра двух украинских заводов, которые ранее получили разрешение возобновить поставки своей продукции на российский рынок, анализ образцов с двух других предприятий пока не завершен.

Рынок оценил социальную сеть Facebook в рекордные 104 млрд долл.

Всемирная социальная сеть Facebook привлекла в ходе крупнейшего в истории мирового фондового рынка публичного размещения акций (IPO) 16 миллиардов долларов при общей капитализации самой компании на уровне 104,2 миллиарда долларов. Для сравнения номинальный ВВП Украины в 2011 году составил эквивалент 164,5 млрд долларов.

Как говорится в сообщении компании, высокий спрос со стороны инвесторов, назвавших это IPO «главным событием 2012 года» для фондового рынка планеты, позволил Facebook Inc. провести размещение своих акций по верхней границе ценового коридора, составлявшем 34-38 долларов.

Эксперты ожидают, что с началом торгов 18 мая на американской бирже NASDAQ под тиккером “FB” цена акций компании может вырасти.

Социальная сеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад студентом Гарварда Марком Цукербергом. В настоящее время число ее постоянных пользователей перевалило за 900 миллионов человек. В 2012 году инвестиционные аналитики ожидают роста выручки Facebook Inc. до 6,1 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в 2011 году.

До успешного IPO Facebook рекорд оценки капитализации компании по итогам первичного размещения акций принадлежит американской United Parcel Service, которая в ходе первичного размещения акций в 1999 году была оценена рынком в 60,2 млрд долларов.

Рекордные суммы удалось привлечь продажей части своих акций всемирно известной компании Visa, которая в 2008 году привлекла почти 20 млрд долларов, а 18 млрд долларов получила два года назад в результате IPO General Motors. Но эти компании продавали большие по размеру пакеты.

В настоящее время Facebook проигрывает по размеру капитализации Apple Inc. (530 миллиардов долларов), Microsoft Corporation (262 миллиарда) и Google Inc. (197 миллиардов), но опережает Amazon.com Inc. (102,5 миллиарда).

Сам основатель компании Цукерберг продал в ходе размещения 30,2 млн акций на около 1,1 млрд долларов, но даже после IPO основатель компании остался владельцем 57,3% голосующих акций.

Эксперты уже подсчитали, что оцененный рынком Facebook мог бы выплатить всем своим пользователям одновременно по 115,4 доллара США.

Аналитики считают, что одной из сложнейших задач для Facebook будет убедить инвесторов в том, что реклама, которую социальная сеть размещает на своих страницах, действительно повышает продажи товаров и услуг. Кроме того, Facebook пока слабо представлен на рынке рекламы на мобильных устройствах, где лидерство принадлежит Google.

Ряд экспертов считает, что для поддержания капитализации на нынешнем уровне соцсети нужно ежегодно увеличивать в течение ближайших пяти лет выручку в среднем не менее, чем на 40%.

ВР приняла закон об административных услугах

Верховная Рада Украины приняла закон Украины "Об административных услугах", внесенный Президентом Украины (№9435).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом определены основные принципы деятельности субъектов предоставления административных услуг, прав и обязанностей физических и юридических лиц относительно получения административных услуг.

Данным законом предусмотрено, что лишь законом определяется исчерпывающий перечень административных услуг. Предусмотрено установить запрет делегирования субъектам ведения хозяйства полномочий по предоставлению административных услуг. При этом предусматривается возможность делегирования в случае, если это предусмотрено законом таких полномочий лишь бюджетным учреждениям, находящимся в сфере управления соответствующих административных органов; установить запрет административным органам (кроме бюджетных учреждений, которым в соответствии с законом делегированы полномочия по предоставлению административной услуги) предоставлять платные хозяйственные услуги; определить критерии, согласно которым устанавливается размер платы за услуги, порядок установления платы за предоставление административных услуг; внедрить порядок, согласно которому физическое лицо имеет право на получение административной услуги в соответствующем административном органе или центре по предоставлению административных услуг, независимо от регистрации местожительства или места пребывания такого лица, а оплата полной стоимости платной административной услуги осуществляется одноразово за весь комплекс работ.

Данным законом предусмотрено также предоставление административных услуг через центры предоставления административных услуг; вводится институт администратора центра предоставления административных услуг. Предусмотрено функционирование Единого государственного портала административных услуг.

Парламент намерен запретить рекламу алкоголя на радио и ТВ с 6 до 24 часов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины «О рекламе» (относительно рекламы алкогольных напитков и пива) (№9099).Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 304 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что реклама алкогольных напитков, пива и/или напитков, изготовляемых на его основе, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, пиво и/или напитки, изготовляемые на его основе, запрещается на радио и телевидении с 6 до 24 часов.

Реклама алкогольных напитков и табачных изделий, пива и/или напитков, изготовляемых на его основе, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, табачные изделия, пиво и/или напитки, изготовляемые на его основе: запрещается на товарах и в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, или в рассчитанных на указанных лиц частях других печатных изданий; запрещается с использованием лиц в возрасте до 18 лет как фотомоделей; не должна содержать изображения процесса курения табачных изделий или употребления алкогольных напитков или пива и/или напитков, изготовляемых на его основе; не может располагаться ближе чем за 300 метров прямой видимости от территории детских дошкольных заведений, средних общеобразовательных школ и других учебных заведений, в которых обучаются дети в возрасте до 18 лет; не может формировать мнение, что курение или употребление алкоголя либо пива является важным фактором достижения успеха в спортивной, социальной, сексуальной или других сферах жизни; не должна создавать впечатления, что употребление алкогольных напитков, пива или курения табачных изделий будет способствовать решению личных проблем; не может формировать мнение, что алкоголь, пиво или табачные изделия имеют лечебные качества или что они являются стимулирующими или успокоительными средствами; не должна поощрять к употреблению алкогольных напитков, пива и/или напитков, изготовляемых на его основе или табакокурения или негативно расценивать факт воздержания от употребления табачных изделий и алкогольных напитков или пива; не может содержать изображений врачей и других профессиональных медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид врачей; не должна создавать впечатления, что большинство людей курят или употребляют алкогольные напитки или пиво.

Кроме того, законопроектом запрещается спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия или алкогольные напитки.

Разрешается спонсирование концертных и спортивных мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и/или напитки, которые изготовляются на его основе.

Запрещаются такие виды деятельности по рекламированию алкогольных напитков, табачных изделий, пива и/или напитков, изготовляемых на его основе, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, табачные изделия, пиво и/или напитки, которые изготовляются на его основе: спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, алкогольные напитки, пиво и/или напитки, которые изготовляются на его основе; распространение и продажа любых товаров с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, алкогольные напитки, пиво и/или напитки, которые изготовляются на его основе, лицам в возрасте до 18 лет.

Закон в случае принятия вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

НБУ расширил перечень нарушений, при которых могут быть наложены админштрафы

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень нарушений, при которых могут быть наложены административные штрафы.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №84 от 12 марта 2012 года, которым вносятся изменения в Положение о порядке наложения административных штрафов и которое вступит в силу после его официального обнародования.

На сегодняшний день Национальный банк принимает меры по привлечению к административной ответственности, в частности, в случае осуществления банковской деятельности без банковской лицензии. В своем циркуляре регулятор расширяет перечь нарушений и указывает, что нарушением будет считаться также и осуществление банковских операций или иной деятельности по предоставлению финансовых услуг без соответствующей лицензии НБУ или с нарушением условий лицензирования.

На сегодняшний день в Положении предусмотрено, что к лицам, которые могут быть объектом проверки Нацбанка, на которых налагаются штрафы, относятся собственники существенного участия в банке, если НБУ считает, что оно не соответствует требованиям, установленным Законом относительно существенного участия, или негативно влияет на финансовую безопасность и стабильность банка.

В измененной редакции Положения объяснения по поводу того, когда собственник банка может стать объектом проверки НБУ, изъяты.

Аграрный фонд завершил форвардные закупки зерна

Аграрный фонд Украины завершил проведение форвардных закупок зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, последние биржевые торги по заключению форвардных контрактов на поставку зерна в государственный интервенционный фонд были проведены 17 мая.

По данным на 16 мая сельхозтоваропроизводителям перечислено 537 млн грн авансовых платежей по государственной программе форвардных закупок зерна.

Уровень оплаты по заключенным биржевым контрактам составляет почти 92%. В целом, аграриями заявлено для продажи 1,1 млн тонн продовольственного зерна.

ФГИУ в июле-августе объявит продажу госпакетов "Тернополь-" и "Черкассыоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует объявить конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 25,999% акций ОАО «Тернопольоблэнерго» в июле т.г., сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

ФГИУ планирует также в августе 2012 г. выставить на аукцион на фондовой бирже 21% акций ПАО «Черкассыоблэнерго»

Напомним, в ходе стартовавшей в 2011 г. приватизации энергокомпаний было приватизировано на конкурсах 9 пакетов энергораспределительных и энергогенерирующих компаний. Стоимость продажи этих пакетов составила более 5,3 млрд грн.

Справка УНИАН. Энергопоставляющая компания ОАО «Тернопольоблэнерго» – монополист по поставке и транспортировке электроэнергии в Тернополе и Тернопольской области.

50,999% акций компании владеет НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited (обе Кипр).

ПАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области.

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).

ПФТС запускает товарный рынок

На заседании наблюдательного совета фондовой биржи ПФТС, состоявшемся вчера, 17 мая, был представлен проект товарного рынка ПФТС, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

В частности, как сообщил в ходе заседания председатель правления ПФТС Александр Скляров, биржей уже разработан план запуска торгов поставочным фьючерсным контрактом на зерно кукурузы, подготовлена краткая спецификация и порядок поставки по фьючерсному контракту.

«В ходе подготовки бизнес-плана запуска нового инструмента были проведены переговоры и круглые столы с крупнейшими товаропроизводителями и экспортерами кукурузы, выполнен анализ преимуществ и недостатков продукта по сравнению с конкурентами, проведены консультации с общественными организациями и аналитическими агентствами с целью выработки стратегии популяризации продукта», - рассказал А.Скляров.

Минрегион получил функции и полномочия Минрегионстроя и МинЖКХ

Кабинет министров возложил на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства функции и полномочия Министерства регионального развития и строительства и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которые прекращаются.

Об этом говорится в распоряжении №288 от 17 мая т.г.

“Согласиться с предложением Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства о возможности обеспечения осуществления возложенных на данное министерство функций и полномочий Министерства регионального развития и строительства и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которые прекращаются”, - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта т.г. министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк заявил о завершении реорганизации Министерства регионального развития и строительства Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Он уточнил, что налоговым органам осталось провести некоторые проверки и через 10 дней МинЖКХ и Минрегионстрой будут ликвидированы.

Напомним, 9 декабря 2010 г. Президент Украины Виктор Янукович оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти. В частности, Министерство регионального развития и строительства Украины и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины реорганизовано в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которое возглавил вице-премьер-министр Виктор Тихонов. В июне 2011 года главой Минрегиона назначен А.Близнюк.

Арбузов считает реалистичным до 2014 г. достичь и удерживать инфляцию в пределах 5-6%

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает вполне выполнимой задачей к 2014 году довести и удерживать уровень инфляции в Украине на уровне 5-6%.

Об этом глава НБУ заявил в интервью газете «Наше мисто».

«Мы считаем реалистической среднесрочную цель - до 2014 года достичь и удерживать уровень потребительской инфляции в пределах 5-6%» - сказал С.Арбузов.

При этом он отметил, что по итогам первого квартала 2012 года инфляция в Украине была самой низкой по сравнению с ближними и дальними торговыми партнерами. Так, по итогам марта уровень потребительской инфляции в годовом выражении в еврозоне составлял 2,6%, в России - 3,7%, Китае - 3,6%, Казахстане - 4,6%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле 2012 года по сравнению с мартом 2012 года цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. - 0,7%.

Инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, в январе-марте 2012 года (против декабря 2011 года) - 0,7%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине на 2012 год с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует инфляцию в 2013 году на уровне 5,9%.

